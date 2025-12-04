Asgari ücret için 6 farklı zam senaryosu! İlk toplantı ne zaman yapılacak?

Kamudan özel sektör çalışanlarına kadar milyonların gözü asgari ücret 2026 görüşmelerine çevrilmiş durumda. İlk toplantı tarihi belli olurken geçmiş yıllarda olduğu gibi 3 ya da 4 toplantı sonrası gelecek yıl geçerli olacak asgari ücrete karar verilmesi bekleniyor. Peki, asgari ücret için hangi rakamlar konuşuluyor? İşte detaylar…Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026'da geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesine yönelik ilk toplantısını 12 Aralık 2025 Cuma günü saat 14.00'te yapacak. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamı işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenecek. Komisyonun ilk toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.'2026 yılı asgari ücretinin belirlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 12.12.2025 (Cuma) tarihinde, saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleştirilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'Öte komisyon yapısının değişebileceğine dair tartışmalar da devam ediyor. Yasaya göre, Asgari Ücret Tespit komisyonu 15 kişiden oluşuyor. Komisyon'da 5 işçi temsilcisi TÜRKİŞ adına yer alırken 5 işveren temsilcisi de TİSK adına katılıyor. Komisyon'da hakem olarak 5 hükümet temsilcisi yer alıyor.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile asgari ücret tespit komisyonunun yapısını görüştü ve komisyonda hükümet temsilcisinin bire düşürülmesini teklif etti. Işıkhan ile Atalay'ın görüşmesinin ardından bakanlık, asgari ücret için 5+5+1 formülü için çalışmaları başlattı.Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Aylık enflasyon yüzde 0,87 olurken yıllık enflasyon yüzde 31,07 olarak gerçekleşti. Asgari ücretin en büyük belirleyicilerinden biri enflasyon oranları. Bu doğrultuda komisyonun TÜFE rakamlarını göz önüne alarak bir karar vermesi bekleniyor.Peki, asgari ücrete gerçekleşen enflasyona göre mi yoksa hedeflenen enflasyona göre mi zam yapılacak? 2024 yılında gerçekleşen enflasyon oranı yerine, 2025 yılı için hedeflenen enflasyon verisini baz alınarak zam yapılmıştı. Böylelikle 2025 yılında asgari ücrete yüzde 30'luk artış gerçekleştirildi.Asgari ücrete kasım ayı yıllık enflasyon rakamı doğrultusunda zam yapılması halinde 28 bin 971 TL'ye çıkacak. Orta Vadeli Programa (OVP) göre 2025 için yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,5 olarak belirlendi. Bu orana göre yapılması halinde 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanan asgari ücret, 28 bin 404 TL, brüt ücretin ise 33 bin 417 TL olarak hesaplanıyor.Eğer sene başında olduğu gibi yüzde 30'luk bir artış yaşanırsa bu kez asgari ücret 28 bin 735 TL, brüt ücretin ise 33 bin 807 TL oluyor.Maaş zamlarının yanı sıra yeni belirlenecek zam oranı İşsizlik maaşında en düşük ve en yüksek tutarları da belirleyecek. Yeni yıl zammıyla beraber kıdem ve ihbar tazminatı da yükselecek. En düşük iş göremezlik ödeneği, stajyerlere verilecek taban ücret, GSS gibi kalemler de değişecek.