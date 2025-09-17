  • USD: 41,23 - 41,31
Meteoroloji Uyardı! Yağış Geliyor...

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün, Doğu Karadeniz'de yağış bekleniyor. Hava sıcaklığının, güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. İşte illerimizde hava durumu ve sıcaklıklar.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK BATIDA VE GÜNEYDE NORMALİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklığının, güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle:

ANKARA: 29, Az bulutlu ve açık

İSTANBUL: 29, Parçalı ve az bulutlu

İZMİR: 31, Az bulutlu ve açık

BURSA: 30, Az bulutlu ve açık

KOCAELİ: 30, Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE: 32, Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE: 30, Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ: 29, Parçalı ve az bulutlu

A.KARAHİSAR: 30, Az bulutlu ve açık

DENİZLİ: 36, Az bulutlu ve açık

MUĞLA: 34, Az bulutlu ve açık

ADANA: 36, Az bulutlu ve açık

ANTALYA: 35, Az bulutlu ve açık

BURDUR: 34, Az bulutlu ve açık

HATAY: 33, Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR: 29, Az bulutlu ve açık

KONYA: 30, Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR: 26, Az bulutlu ve açık

BOLU: 29, Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK: 25, Parçalı ve az bulutlu

SİNOP: 28, Az bulutlu ve açık

AMASYA: 29, Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN: 26, Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON: 24, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE: 26, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM: 24, Az bulutlu ve açık

KARS: 22, Az bulutlu ve açık

MALATYA: 31, Az bulutlu ve açık

VAN: 26, Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA: 36, AZ bulutlu ve açık

DİYARBAKIR: 35, Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP: 36, Az bulutlu ve açık

MARDİN: 33, Az bulutlu ve açık

SİİRT: 34, Az bulutlu ve açık