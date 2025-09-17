Meteoroloji Uyardı! Yağış Geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının, güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle:: 29, Az bulutlu ve açık: 29, Parçalı ve az bulutlu: 31, Az bulutlu ve açık: 30, Az bulutlu ve açık: 30, Az bulutlu ve açık: 32, Parçalı ve az bulutlu: 30, Parçalı ve az bulutlu: 29, Parçalı ve az bulutlu: 30, Az bulutlu ve açık36, Az bulutlu ve açık34, Az bulutlu ve açık36, Az bulutlu ve açık35, Az bulutlu ve açık34, Az bulutlu ve açık33, Az bulutlu ve açık: 29, Az bulutlu ve açık30, Az bulutlu ve açık: 26, Az bulutlu ve açık29, Parçalı ve az bulutlu: 25, Parçalı ve az bulutlu28, Az bulutlu ve açık: 29, Parçalı ve çok bulutlu: 26, Parçalı ve çok bulutlu: 24, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı: 26, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı: 24, Az bulutlu ve açık: 22, Az bulutlu ve açık: 31, Az bulutlu ve açık: 26, Az bulutlu ve açık: 36, AZ bulutlu ve açık: 35, Az bulutlu ve açık: 36, Az bulutlu ve açık: 33, Az bulutlu ve açık: 34, Az bulutlu ve açık