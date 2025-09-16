BM’den tüm ülkelere acil Gazze çağrısı: Soykırımı durdurun

BM Filistin Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını bildirerek tüm ülkeleri bunu durdurma yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdı.

BM İnsan Hakları Konseyi'ne bağlı bağımsız soruşturma komisyonu, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere karşı soykırım uyguladığını açıkladı.Üç üyeli komisyon, 1948 tarihli BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nde listelenen beş soykırım eyleminden dördünü İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiğini tespit etti.Kurul, şu eylemleri sıraladı: öldürme, ciddi bedensel veya ruhsal zarar verme, Filistin halkını tamamen veya kısmen yok etmeyi amaçlayan yaşam koşulları yaratma ve doğumları engellemeye yönelik tedbirler.Komisyon, tüm ülkeleri soykırımı durdurma yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdı.