Alevi Vatandaşlara Hakaret Etti! RTÜK Harekete Geçti...

Daha önce de pek çok kez halkı aşağılayan, nefret söylemlerinde bulunan TELE 1 çalışanı Merdan yanardağ yine bir skandala imza attı. Programında Alevi vatandaşları hedef alan Yanardağ, "Alevi'nin haini çok olur." ifadelerini kullandı. Yanardağ'ın bu skandal açıklamalarının ardından paylaşım yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "6112 sayılı Kanun kapsamında gereğinin ivedilikle yapılacağını kamuoyuna bildiriyoruz." ifadelerini kullandı.

TELE1 ekranlarında program yapan Merdan Yanardağ yeni bir skandala imza attı. Daha önce de pek çok defa vatandaşlara yönelik ayrıştırıcı ifadeler kullanan Yanardağ bu kez de Alevi vatandaşları hedef aldı.Yaptığı programda alçakça ifadelere yer veren Yanardağ, Alevi vatandaşlara yönelik, 'Alevi'nin haini çoktur.' ifadelerini kullandı. Yanardağ'ın bu ifadeleri tepki çekerken ilk açıklama RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den geldi.Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin şu ifadeleri kullandı:Toplumun birlik ve beraberliğini hedef alan hiçbir söz, hangi gerekçeyle söylenirse söylensin mazur görülemez. Tele1 ekranlarında Merdan Yanardağ'ın dile getirdiği 'Alevilerin haini çoktur.' ifadesi, Alevi vatandaşlarımızı hedef alan; ayrıştırıcı, rencide edici ve toplumsal barışı bozan bir nefret söylemidir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak bu çirkin sözleri en güçlü şekilde kınıyor, 6112 sayılı Kanun kapsamında gereğinin ivedilikle yapılacağını kamuoyuna bildiriyoruz.