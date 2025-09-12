Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14-15 Eylül'de Katar'a ziyaret gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki hafta programı yoğun...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta başında yurt dışında olacak.
KATAR'A GİDİYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14-15 Eylül'de Katar'a ziyaret gerçekleştirecek.
İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI VE ARAP LİGİ ZİRVESİ'NE KATILACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ziyareti kapsamında İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Zirvesi'ne katılacak.