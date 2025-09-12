  • USD: 41,21 - 41,28
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14-15 Eylül'de Katar'a ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki hafta programı yoğun...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta başında yurt dışında olacak.

KATAR'A GİDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14-15 Eylül'de Katar'a ziyaret gerçekleştirecek.

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI VE ARAP LİGİ ZİRVESİ'NE KATILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ziyareti kapsamında İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Zirvesi'ne katılacak.