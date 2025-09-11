Meteoroloji'den kritik uyarı! O tarihlerde dışarı çıkmayın...

Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Tokat ve Van çevreleri yerel olarak yağışlı geçecek. Yağışların Kars ve Ardahan çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması büyük önem taşıyor.YAĞIŞLAR KUZEY VE DOĞU BÖLGELERDE DEVAM EDİYORÜlkenin geri kalan bölgelerinde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Hafta boyunca Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıklar 30'ların ortasında ve hatta sonuna kadar yükselecek, bu da bu bölgelerin en sıcak yerler olacağını gösteriyor. Akdeniz kıyılarında sıcaklığın 38°C'yi bulması bekleniyor.RÜZGAR UYARISI!Rüzgar genellikle kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek. Ancak Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve Hakkari çevresinde kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) beklendiğinden, bu bölgelerdeki vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?Hafta sonuna doğru yağışların etkisini kaybetmesi bekleniyor. Cumartesi günü yağışlar İç Anadolu ve Marmara'ya doğru genişlese de, Pazar günü azalacak ve hafta genelinde ülkenin büyük bir bölümünde güneşli ve sıcak bir hava hakim olacak. Hafta boyunca sıcaklıklar kuzeydoğu kesimlerde biraz düşse de, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU YAYIMLADI!11 EYLÜL 2025 PERŞEMBEHafta, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde dağınık sağanak yağışlar ve gök gürültülü fırtınalarla başlıyor. Bu durum, Karadeniz kıyısı ve Doğu Anadolu bölgelerinde daha belirgin. Diğer bölgelerde hava çoğunlukla güneşli veya parçalı bulutlu. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu, sıcaklıkların 30'ların ortasına ve hatta sonuna kadar çıktığı en sıcak bölgeler olarak öne çıkıyor. Akdeniz kıyısında hava sıcaklığının 38°C'ye ulaşması bekleniyor.12 EYLÜL 2025 CUMAHava durumu Perşembe gününe benzer şekilde devam ediyor. Yağış ve gök gürültülü fırtınaların ülkenin kuzey ve kuzeydoğu kesimlerinde devam etmesi bekleniyor. Bu bölgelerde sıcaklıklar nispeten serin kalıyor. İç Anadolu ve Batı Anadolu ile Ege ve Akdeniz kıyılarında çoğunlukla güneşli ve sıcak bir hava hakim olacak. Güney ve güneybatıdaki yüksek sıcaklıklar hala etkili ve bazı bölgelerde 39°C'ye kadar çıkıyor.13 EYLÜL 2025 CUMARTESİCumartesi günü yağış ve gök gürültülü fırtınalar daha geniş bir alana yayılıyor ve İç Anadolu'nun yanı sıra Marmara bölgesinin bazı kesimlerine doğru ilerliyor. Özellikle kuzeybatıda bazı yağışlar bekleniyor. Karadeniz bölgesinde yağışlar devam ederken, doğuda yer yer izole sağanaklar görülüyor. Akdeniz ve Ege bölgeleri de dahil olmak üzere ülkenin geri kalanı sıcak ve güneşli kalmaya devam ediyor, sıcaklıklar 20'lerin sonlarında ve 30'larda seyrediyor.14 EYLÜL 2025 PAZARPazar günü yağış miktarında önemli bir azalma görülüyor. Ülkenin çoğu parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Kalan yağışlar Doğu Karadeniz bölgesi ve Doğu Anadolu'nun uç noktalarındaki küçük bölgelerle sınırlı. Ülke genelinde sıcaklıkların yüksek kalması, özellikle güneyde 30'ların ortasında ve sonlarında seyretmesi bekleniyor.15 EYLÜL 2025 PAZARTESİHafta, güneşli ve sıcak bir havayla sona eriyor. Ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde birkaç izole gök gürültülü fırtına görülse de Türkiye'nin büyük bir bölümü açık olacak. Hava sıcaklıkları özellikle güney bölgelerde yüksek kalmaya devam edecek. Ülkenin geri kalanında da hava sıcaklıkları genellikle 25°C'nin üzerinde seyredecek.BUGÜN SAAT SAAT HAVA DURUMU!11 EYLÜL 2025 PERŞEMBE, SABAH (06:00-12:00)Bugün sabah saatlerinde Türkiye genelinde hava çoğunlukla açık ve güneşli. Ancak ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde, özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda parçalı bulutlu bir hava var. Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Kars ve Ardahan'da yağışlar kuvvetli olacak. Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.11 EYLÜL 2025 PERŞEMBE, ÖĞLE (12:00-18:00)Öğle saatlerinde yağışlar etkisini artırarak devam ediyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, özellikle Erzurum, Kars, Ardahan ve Artvin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Bu bölgelerde, kuvvetli yağış uyarısı devam ediyor. Türkiye'nin geri kalanında ise hava durumu çoğunlukla güneşli ve açık seyrediyor. Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmeye devam etmesi bekleniyor.11 EYLÜL 2025 PERŞEMBE, AKŞAM (18:00-24:00)Akşam saatlerine doğru yağışlar etkisini kaybederek yerel ve hafif bir hal alıyor. Yağışlı hava sadece Artvin, Kars ve Ardahan'ın bir bölümünde görülecek. Ülkenin büyük bir kısmı ise tamamen açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar yüksek seyretmeye devam edecek ve rüzgarın kuvveti azalacak.12 EYLÜL 2025 CUMA, GECE (00:00-06:00)Cuma gecesi saatlerinde Türkiye genelinde hava durumu sakinleşiyor. Yağışlar tamamen sona eriyor. Ülkenin genelinde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Güneşli hava, özellikle güney ve batı bölgelerde etkisini sürdürecek. Bu saatlerde rüzgarın da şiddeti düşüyor.İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ÇANAKKALE °C, 35°CParçalı ve az bulutluEDİRNE °C, 33°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 29°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 31°CParçalı ve az bulutluEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 27°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 35°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 34°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.ADANA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkBURDUR °C, 32°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 33°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 26°CAz bulutlu ve açıkÇANKIRI °C, 27°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 28°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 28°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 26°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE °C, 29°CParçalı ve çok bulutluSİNOP °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Artvin'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA °C, 27°CParçalı ve çok bulutluARTVİN °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.SAMSUN °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri ile Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzey, Hakkari çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.MALATYA °C, 29°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesiDİYARBAKIR °C, 32°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 33°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 31°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 32°CAz bulutlu ve açık