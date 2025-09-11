Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı! İşte Oranlar...

Piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), bugün saat 14.00'te eylül ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından açıkladığı faiz kararına çevrildi. Piyasa beklentileri ve ekonomistlerin tahminleri TCMB'nin politika faizinde 200 baz puanlık bir indirim yapacağı yönünde yoğunlaşmıştı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayında yapılan PPK toplantısında, politika faizi 300 baz puan indirilerek yüzde 43'e çekilmişti. Bu rakam, TCMB'nin mart ayından bu yana ilk faiz indirimi olarak kayıtlara geçmişti.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 40,5'e çekti.Ekonomistlerin beklentisi de bankanın faizi 200 baz puan indirmesi yönündeydi.Yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise, yüzde 36,5 oldu.Temmuz ayında yapılan PPK toplantısında, politika faizi 300 baz puan indirilerek yüzde 43'e çekilmişti.TCMB'nin bir sonraki toplantısı 23 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek.