Kenan Tekdağ Kimdir? Kenan Tekdağ Nerelidir? Kenan Tekdağ'ın Görevi Nedir, Mesleği Nedir? Kenan Tekdağ Neden Gözaltına Alındı?

Ciner Yayın Holding'in Can Grubu'na devri sürecinde adı gündeme gelen Kenan Tekdağ'ın hayatı, eğitimi ve kariyer geçmişi merak konusu oldu.Mehmet Kenan Tekdağ, 1956 yılında Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde dünyaya geldi. 1979 yılında İstanbul Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra bir süre Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptı.1984 yılından itibaren serbest avukatlık yapan Tekdağ, hukuk alanındaki tecrübelerini iş dünyasına da taşıdı.Uzun yıllardır medya sektöründe yer alan Kenan Tekdağ, Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. Bunun yanı sıra Ciner Grubu Hukuk Başmüşavirliği görevini de yürüttü.Medya dünyasında da aktif rol alan Tekdağ, bir dönem Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinde bulundu.Kenan Tekdağ, iş ve medya dünyasının önde gelen isimleri arasında gösterilmektedir. Son dönemde Can Holding yönetim kadrosunda yer alarak gündeme gelmiştir.Kenan Tekdağ evli ve üç çocuk babasıdır.Sonuç olarak, hukuk kökenli bir isim olan Kenan Tekdağ; medya, iş dünyası ve holding yönetimlerinde önemli görevler üstlenmiş bir yöneticidir.İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Kenan Tekdağ da dahil olmak üzere Can Holding yöneticileri hakkındaki gözaltı kararı, Habertürk ve Show TV dahil 121 şirkete el konulmasıyla birlikte gündeme geldi. Kenan Tekdağ'ın da içinde bulunduğu Can Holding yöneticilerine yönelik bu adli operasyonda, suç örgütü kurma, kaçakçılık, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamaları ileri sürülmektedir. MASAK ve mali denetim raporlarında suçlamaların dayanağı olarak; şirket hesaplarına kaynağı net olmayan para girişleri, sahte belge ve fatura işlemleri gibi mali usulsüzlükler tespit edilmiştir. Ayrıca operasyon kapsamında holding bünyesindeki şirketlere el konmuş, kayyım atanmıştır.