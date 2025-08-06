Kaymakamlık duyurdu! Denize girişler 3 gün boyunca yasak!

Kocaeli’nin Karadeniz’e kıyısı bulunan ilçesi Kandıra’da olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle dikkat çeken bir uyarı yapıldı. Kandıra Kaymakamlığı tarafından yapılan uyarı kapsamında halkın can güvenliğini tehdit eden durumların önüne geçmek amacıyla denize girişler 3 gün boyunca yasaklandı.Kararın, Karadeniz'de etkili olması beklenen sert rüzgarlar, yüksek dalga boyları ve güçlü akıntılar nedeniyle alındığı aktarıldı. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, 6, 7 ve 8 Ağustos tarihlerinde ilçedeki tüm plajlarda denize girmenin yasaklandığı belirtildi.Açıklamada, vatandaşların can güvenliği için alınan bu karara mutlaka riayet etmeleri istendi. Yasak süresince sahil güvenlik ekiplerinin ve kolluk kuvvetlerinin denetimlerini sürdüreceği, yasağa uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin uygulanacağı vurgulandı.