Tıbbi kenevir bu hastalıklarda kullanılacak! Bakanlık açıkladı

Türkiye sağlık alanında tarihi bir adım attı. TBMM'den geçen torba yasa ile eczanelerde tıbbi kenevir satışı resmen serbest bırakıldı.Uzun yıllardır tartışma konusu olan tıbbi kenevir, artık belirli hastalıklar için doktor reçetesiyle eczanelerden temin edilebilecek.Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, yeni dönemde tıbbi kenevirin kullanım alanlarını net bir şekilde çizdi.Bununla birlikte tıbbi kenevir yalnızca uzman hekim reçetesiyle ve belirli dozlarda kullanılabilecek. Bakanlık, bu süreci sıkı denetim altında tutacağını ve suiistimallere karşı sıfır tolerans politikası uygulanacağını da vurguladı.Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu tıbbi kenevir ile ilgili açıklamada bulundu. Tıbbi kenevirin kullanılacağı hastalıklar ise şu şekilde listelendi:Nörolojik hastalıklarRomatizmal rahatsızlıklarKronik ağrıŞizofreniKaygı (anksiyete) bozukluklarıMide bulantısıAkneSedef hastalığı (Psoriasis)Diskinezi (istemsiz hareket bozuklukları)Romatoid artritMadde bağımlılığıBazı kalp hastalıkları