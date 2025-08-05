  • USD: 40,58 - 40,65
  • EURO: 47,37 - 47,45
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Tıbbi kenevir bu hastalıklarda kullanılacak! Bakanlık açıkladı

Geçtiğimiz günlerde TBMM’den geçen torba yasa ile birlikte eczanelerde tıbbi kenevirin satışı serbest hale geldi. Bununla birlikte hangi hastalıkların tedavisinde kullanılacağı da listelendi. İşte, tıbbi kenevirin tedavi amaçlı kullanılacağı hastalıklar…

Ekleme: 5.08.2025 - 12:41 Güncelleme: 5.08.2025 - 12:44 / Editör: Fehmi Öztürk
Tıbbi kenevir bu hastalıklarda kullanılacak! Bakanlık açıkladı
Türkiye sağlık alanında tarihi bir adım attı. TBMM'den geçen torba yasa ile eczanelerde tıbbi kenevir satışı resmen serbest bırakıldı.

Uzun yıllardır tartışma konusu olan tıbbi kenevir, artık belirli hastalıklar için doktor reçetesiyle eczanelerden temin edilebilecek.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, yeni dönemde tıbbi kenevirin kullanım alanlarını net bir şekilde çizdi.

Bununla birlikte tıbbi kenevir yalnızca uzman hekim reçetesiyle ve belirli dozlarda kullanılabilecek. Bakanlık, bu süreci sıkı denetim altında tutacağını ve suiistimallere karşı sıfır tolerans politikası uygulanacağını da vurguladı.

BU HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE KULLANILABİLECEK

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu tıbbi kenevir ile ilgili açıklamada bulundu. Tıbbi kenevirin kullanılacağı hastalıklar ise şu şekilde listelendi:

Nörolojik hastalıklar

Romatizmal rahatsızlıklar

Kronik ağrı

Şizofreni

Kaygı (anksiyete) bozuklukları

Mide bulantısı

Akne

Sedef hastalığı (Psoriasis)

Diskinezi (istemsiz hareket bozuklukları)

Romatoid artrit

Madde bağımlılığı

Bazı kalp hastalıkları