Tıbbi kenevir bu hastalıklarda kullanılacak! Bakanlık açıkladı
Geçtiğimiz günlerde TBMM’den geçen torba yasa ile birlikte eczanelerde tıbbi kenevirin satışı serbest hale geldi. Bununla birlikte hangi hastalıkların tedavisinde kullanılacağı da listelendi. İşte, tıbbi kenevirin tedavi amaçlı kullanılacağı hastalıklar…
Türkiye sağlık alanında tarihi bir adım attı. TBMM'den geçen torba yasa ile eczanelerde tıbbi kenevir satışı resmen serbest bırakıldı.
Uzun yıllardır tartışma konusu olan tıbbi kenevir, artık belirli hastalıklar için doktor reçetesiyle eczanelerden temin edilebilecek.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, yeni dönemde tıbbi kenevirin kullanım alanlarını net bir şekilde çizdi.
Bununla birlikte tıbbi kenevir yalnızca uzman hekim reçetesiyle ve belirli dozlarda kullanılabilecek. Bakanlık, bu süreci sıkı denetim altında tutacağını ve suiistimallere karşı sıfır tolerans politikası uygulanacağını da vurguladı.
BU HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE KULLANILABİLECEK
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu tıbbi kenevir ile ilgili açıklamada bulundu. Tıbbi kenevirin kullanılacağı hastalıklar ise şu şekilde listelendi:
Nörolojik hastalıklar
Romatizmal rahatsızlıklar
Kronik ağrı
Şizofreni
Kaygı (anksiyete) bozuklukları
Mide bulantısı
Akne
Sedef hastalığı (Psoriasis)
Diskinezi (istemsiz hareket bozuklukları)
Romatoid artrit
Madde bağımlılığı
Bazı kalp hastalıkları