Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,30 yükselişle 10.886,52 puandan başladı.Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,99 değer kazanarak 10.853,49 puandan tamamladı.Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,03 puan ve yüzde 0,30 artışla 10.886,52 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,15, holding endeksi yüzde 0,42 değer kazandı.Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,09 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, tek kaybettiren ise yüzde 0,12 ile madencilik oldu.Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının eylül ayında faiz indirimine gideceğine ilişkin beklentilerin güç kazanmasıyla pozitif bir seyir izleniyor.Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi, ABD'de dış ticaret dengesi ile Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 puanın direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.