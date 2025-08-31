Barbar İsrail yine saldırdı! Lübnan'ın güneyine...

  • USD: 40,94 - 41,02
İsrail’e ait insansız hava araçlarının Lübnan'ın güneyine saldırı düzenlediği bildirildi.

Ekleme: 31.08.2025 - 12:35 Güncelleme: 31.08.2025 - 12:37 / Editör: Muhammed Çınık / Kaynak: DHA
İsrail ordusuna ait insansız hava araçları (İHA) Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde birçok bölgeyi hedef aldı. İsrail İHA'larının Nebatiye kentinin kuzeyi, Ali et-Tahir bölgesinin tepelik bölgeleri ve Kefer Tebnit kırsalına saldırı düzenlediği belirtildi. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Hizbullah'a ait altyapıların hedef alındığı öne sürüldü. Açıklamada ayrıca hedef alınan bölgelerde Hizbullah'a ait askeri faaliyetlerin gözlemlendiği iddia edildi.

