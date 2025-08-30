CHP'de iç hesaplaşma! 'İhraç listesi hazır'

Beyaz TV'de Türker Akıncı'nın moderatörlüğünde yayınlanan “Şimdi Ne Olacak?” programında CHP kulislerine dair dikkat çeken iddialar gündeme geldi. Gazeteci Çağlar Cilara, programda önemli bilgiler paylaştı.Çağlar Cilara, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın çevrelerin 15 Eylül'de partinin kendilerine teslim edileceğine inandıklarını söyledi. “Böyle düşünüyorlar ve bunun hazırlığı içindeler. Aynı zamanda MYK'da ne yaparız, göreve geldikten sonra hangi adımları atarız, sonrası için planlar şimdiden yapılmaya başlanmış. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın çevreler partiden kimlerin ihraç edileceğini konuşuyor kendi aralarında” dedi.Ferhat Murat ise bu süreçle ilgili olarak, Ekrem İmamoğlu'nun bu listede olup olmadığını sordu. Çağlar Cilara, isimlerin açıklanmadığını fakat ihraç listesinin hazır olduğunu ve sanki göreve gelmişler gibi hazırlandığını aktardı. “Eğer partide biz göreve gelirsek, yetkiyi alırsak, Cumhuriyet Halk Partisi tarihindeki en büyük ihraçlar yaşanacak” ifadelerini kullandı.Ferhat Murat, listenin içinde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da yer alabileceğini söyledi.Çağlar Cilara, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın çevrelerde ayrıca Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel'in arasının açıldığı yönünde iddiaların konuşulduğunu belirtti. Beyaz TV'de hazırlanan “Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun ekibini tasfiye mi ediyor?” başlığının da bu tartışmaları gündeme taşıdığını aktardı.Cilara, İmamoğlu'nun Özel'in cezaevindeyken kendisini yalnız bıraktığını düşündüğünü ve aralarına mesafe koyduğunu ifade etti.Cilara, CHP kamuoyunda artık şu soruların konuşulduğunu vurguladı: “Ekrem İmamoğlu gerçekten bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ni geçmişteki gibi yönetecek güçte mi? Listeleri hazırlayacak gücü var mı? Özgür Özel'in üzerinde etkisi eskisi gibi mi?”Son olarak Kılıçdaroğlu'na yakın çevrelerin, göreve gelmeleri halinde özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere CHP'li belediyelerde yolsuzluk soruşturmaları üzerinden “aklanın partiye öyle gelin” mesajı vereceklerini söyledikleri belirtildi.