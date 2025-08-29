Bakan Fidan, TBMM'den ilan etti! Son dakika 'Filistin' çıkışı...

TBMM, Gazze için olağanüstü toplandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki göstererek, BM dahil uluslararası kuruluşlardaki üyeliklerinin askıya alınmasını teklif etti.TBMM Başkanı Kurtulmuş'un konuşmasının ardından kürsüye gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise İsrail'in devlet terörünü sürdürdüğünü belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;İsrail bölge ülkelerinin içinde bulunduğu şartları fırsat bilerek sınırları ötesinde askeri müdahalelerde bulunmakta, bölgeyi insansızlaştırmakta ve yaşanmaz kılma stratejisiyle dizayn etmeye çalışmaktadır.Gazze'de yaşanan bu dramın arkasındaki asıl mesele 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan düzenin artık günümüz sınamalarına cevap vermemesidir, iflas etmesidir.Uluslararası kamuoyu, BM ve yerel STK'ların yarım dağıtımını üstlenmesi konusunda hemfikir durumda, İsrail ise yardımların dağıtımını engelleyerek binlerce Filistinli kardeşimizin hayatını kaybetmesine neden olmuştur açlığı silah olarak kullanmıştır.Son dönemde bazı ülkelerin Filistin'i tanıma kararı almasına misilleme olarak Netanyahu hükümetinin yeni yasadışı yerleşim projeleri, sahadaki saldırıları ve Filistin yönetimini mali iflasa sürükleyecek girişimleri artmıştır.İsrail, Suriye'deki hassas noktaları kaşıyarak istikrarlı, güçlü, milli birlik ve beraberliğini sağlamış ve toprak bütünlüğüne sahip bir Suriye istemediğini açıkça göstermiştir.'BİZİM İÇİN HÜKÜMSÜZDÜR'Filistin halkının Gazze'den tehcirini öngören plana karşıyız. Kim tarafından sunulursa sunulsun, böyle bir plan bizim için hükümsüzdür.'AÇLIĞI SİLAH OLARAK KULLANIYOR'Kalıcı bir ateşkesi teminen Katar ve Mısır ile temaslarımız devam etmekte. İsrail Gazze'de hiçbir meşru Filistin yönetimi istememekte. İsrail yardımların dağıtımını engelliyor. Açlığı silah olarak kullanıyor. Bu bir doğal afet değildir. İsrail'in devlet terörü sürmektedir.'İSRAİL İLE TÜM TİCARİ İLİŞKİLERİ KESEN BAŞKA ÜLKE YOK'İsrail-İran arasındaki gerilim ise tüm bölge için risk teşkil etmektedir. İsrail'le tüm ticari ilişkileri kestik. İsrail'le tüm ticari ilişkileri kesen başka ülke yok.'GAYRETLERİMİZ SAYESİNDE İSRAİL'İN SAHTE MEŞRUİYET ZEMİNİ ÇÖKMÜŞTÜR'Gazze'deki acı tabloya rağmen zulme karşı duruşumuz sayesinde batılı ülkeler iki devletli çözümü benimsemeye başlamıştır. İngiltere ve Fransa'nın aralarında olduğu ülkeler Filistin devletini tanıma kararını duyurmuşlardır.Gayretlerimiz sayesinde İsrail'in sahte meşruiyet zemini çökmüştür. Yaşanan vahşetin büyüklüğü karşısında maske düşmüştür. Batı vicdan muhasebesine mecbur kalmıştır. İspanya, İrlanda gibi ülkelerle temasımızı sürdürüyoruz.'BÜTÜN BÖLGEYİ ATEŞE ATAR'İsrail'in işlediği suçların cezasız kalmamasına önem atfediyoruz. İsrail'in nihai hedefi Gazze'yi yaşanamaz hale getirmek. Gazzelilerin bölgeden ayrılması hedeflenmektedir.İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin'de pervasız saldırılarına devam etmesine izin verilirse bu sadece Filistinlilerle kalmaz bütün bölgeyi ateşe atar.'İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM TEK YOLDUR'Bölgemizde kimsenin burnunun kanamasını istemiyoruz. İsrail bu vizyonun önünde en büyük engel haline gelmiştir. Büyük İsrail hayali bölgesel felakettir. Netanyahu hükümeti dizginlenmediği sürece Ortadoğu huzur bulmayacaktır. Ortadoğu barış ve güvenliğinin temelinde Filistin-İsrail meselesi yatmaktadır. İki devletli çözüm tek yoldur.'HER ZALİM KENDİ SONUNU HAZIRLAR'Her zalim nihayetinde kendi sonunu hazırlar. Türkiye olarak yol gösteren kutup yıldızı olmayı sürdüreceğiz.