Terör örgütüne operasyon: 9 gözaltı… 1’i Kırmızı Bülten ile aranıyordu

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı ve Özel Harekat destekli operasyon düzenledi. Çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları belirlenen ve terör örgütü DEAŞ adına İstanbul'da faaliyetler yürüten 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan L.Y. isimli Tacikistan uyruklu bir kişinin Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından Kırmızı Bülten ile arandığı bilgisine ulaşıldı.Baskın düzenlenen adreslerde yapılan detaylı aramalarda bir ruhsatsız tabanca, dokuz mermi, 12 bin 500 dolar, 118 bin lira, iki bin euro, 17 gram altın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.