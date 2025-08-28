Memura üçlü zam! Açıklandı...

Memur zammı için yapılan görüşmeler salı günü son buldu. Hakem Heyeti yaptığı 4 görüşmenin ardından memur maaşı için 2026-2027 yıllarını kapsayan zam oranını açıkladı. En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Meslek meslek yeni maaş hesabı…Kamu işverenleri ile Memur-Sen toplu sözleşme görüşmelerinden karar çıkmaması üzerine Hakem Heyeti devreye girdi. Hakem Heyeti yaptığı 4 toplantının ardından memur maaşları için toplu sözleşme zammı belli oldu. Memurlar 2026 yılının ilk altı ayında yüzde 11 ikinci altı ayında yüzde 7 zam alacak. 2027 yılının ilk altı ayında yüzde 5 ikinci altı ayında yüzde 4 zam hak edecek. Bu oranlara enflasyon farkı da yansıtılacak. Ayrıca, 2026 yılı için kararlaştırılan 1.000 TL'lik taban aylık da maaş zamlarına eklenecek.Memur enflasyon farkının ortaya çıkması için 5 aylık enflasyon verisinin daha açıklanması gerekiyor. Merkez Bankası memur ve emekli maaşlarını etkileyen enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitti. Merkez Bankası hedef ve tahminleri şu şekilde:2025: Ara hedef: %24Tahmin aralığı: %25-292026: Ara hedef: %16Tahmin aralığı: %13-192027: Ara hedef: %9Tahmin aralığı: %6-12Merkez Bankası'nın tahminleri doğrultusunda enflasyonun yıl sonunda yüzde 25 gelmesi halinde bu yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 7.14 şeklinde gerçekleşecek. Memurlar ve memur emeklileri de bu durumda 2.04 puan enflasyon farkı alacak. Böylelikle zma oranı yüzde 13.26'ya ulaşacak. Yüzde 29'luk tahmin ise 2025'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 10.56 çıkabileceğini gösteriyor. Bu orana göre de memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı 5.3 puan olacak. Enflasyon farkıyla birlikte Ocak ayı zam oranı yüzde 16.88'e ulaşacak.Temmuz ayında enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile en düşük emekli memur maaşı 22 bin 672 TL'ye en düşük memur maaşı da 50.502 TL'ye çıkmıştı. Ocak zammıyla beraber en düşük memur maaşının 57 bin 238 lira ile 59 bin 68 lira arasında değişmesi bekleniyor.