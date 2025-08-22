İstanbul'da bıçaklı saldırgan, kadın kuaförünü bastı

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Fatih Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, eli bıçaklı saldırgan, arkadaşıyla birlikte kadın kuaförünü bastı.Saldırgan, bir süre iş yeri sahibiyle tartıştı.DEFALARCA BIÇAKLAMAYA ÇALIŞTISaldırgan, ardından bıçağını çekti.Arkadaşı adamı tutarken, şahıs çevrede çığlık atan kadınları umursamadan defalarca bıçaklamaya çalıştı.SALDIRI ANLARI ANBEAN KAYDA ALINDIOlayın ardından saldırgan ve arkadaşı kayıplara karışırken, yaşanan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.Görüntülerde, şüphelinin bıçakla adama saldırdığı görülürken, bir kadının ise çığlıklarla kaçan saldırganın peşinden koştuğu yer aldı.