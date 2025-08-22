  • USD: 40,85 - 40,92
İstanbul'da bıçaklı saldırgan, kadın kuaförünü bastı

Esenyurt ilçesinde, kadın kuaförünü arkadaşıyla basan ve ortalığı birbirine katan bıçaklı saldırgan, çevredeki kadınların çığlıklarına aldırmadan, iş yeri sahibini bıçaklayarak kayıplara karıştı.

İstanbul'da bıçaklı saldırgan, kadın kuaförünü bastıİstanbul'un Esenyurt ilçesi Fatih Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, eli bıçaklı saldırgan, arkadaşıyla birlikte kadın kuaförünü bastı.

Saldırgan, bir süre iş yeri sahibiyle tartıştı.

DEFALARCA BIÇAKLAMAYA ÇALIŞTI

Saldırgan, ardından bıçağını çekti.

Arkadaşı adamı tutarken, şahıs çevrede çığlık atan kadınları umursamadan defalarca bıçaklamaya çalıştı.

SALDIRI ANLARI ANBEAN KAYDA ALINDI

Olayın ardından saldırgan ve arkadaşı kayıplara karışırken, yaşanan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, şüphelinin bıçakla adama saldırdığı görülürken, bir kadının ise çığlıklarla kaçan saldırganın peşinden koştuğu yer aldı.

