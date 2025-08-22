İstanbul'da bıçaklı saldırgan, kadın kuaförünü bastı
Esenyurt ilçesinde, kadın kuaförünü arkadaşıyla basan ve ortalığı birbirine katan bıçaklı saldırgan, çevredeki kadınların çığlıklarına aldırmadan, iş yeri sahibini bıçaklayarak kayıplara karıştı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesi Fatih Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, eli bıçaklı saldırgan, arkadaşıyla birlikte kadın kuaförünü bastı.Kaynak: İHA
Saldırgan, bir süre iş yeri sahibiyle tartıştı.
DEFALARCA BIÇAKLAMAYA ÇALIŞTI
Saldırgan, ardından bıçağını çekti.
Arkadaşı adamı tutarken, şahıs çevrede çığlık atan kadınları umursamadan defalarca bıçaklamaya çalıştı.
SALDIRI ANLARI ANBEAN KAYDA ALINDI
Olayın ardından saldırgan ve arkadaşı kayıplara karışırken, yaşanan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, şüphelinin bıçakla adama saldırdığı görülürken, bir kadının ise çığlıklarla kaçan saldırganın peşinden koştuğu yer aldı.
Saldırgan, bir süre iş yeri sahibiyle tartıştı.
DEFALARCA BIÇAKLAMAYA ÇALIŞTI
Saldırgan, ardından bıçağını çekti.
Arkadaşı adamı tutarken, şahıs çevrede çığlık atan kadınları umursamadan defalarca bıçaklamaya çalıştı.
SALDIRI ANLARI ANBEAN KAYDA ALINDI
Olayın ardından saldırgan ve arkadaşı kayıplara karışırken, yaşanan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, şüphelinin bıçakla adama saldırdığı görülürken, bir kadının ise çığlıklarla kaçan saldırganın peşinden koştuğu yer aldı.