Londra’daki Gururumuz: Maya Ozkan Tring Park Academy’nin En Genç Öğrencisi Oldu

Sanata olan tutkusu ve üstün yeteneği sayesinde Londra’da büyük bir başarıya imza atan Maya Ozkan, İngiltere’nin köklü sahne sanatları kurumlarından Tring Park Academy – School for the Performing Arts’a kabul edildi. Bu tarihi başarıyla, okulun bugüne kadar kabul ettiği en genç öğrenci olma unvanını taşıyan Maya, 2025–2026 eğitim yılında kurumun tek Year 3 öğrencisi olarak sahneye çıkacak.Bale, modern dans, drama ve ses sanatları gibi alanlarda üniversite seviyesine kadar eğitim veren Tring Park Academy, dünya çapında sanatçılar yetiştirmesiyle tanınıyor. Maya ise yalnızca sahnede değil, boş zamanlarında yazdığı şarkılar ve küçük tiyatro oyunlarıyla da dikkat çekiyor.Sanat yolculuğuna bu denli erken yaşta başlayan Maya Ozkan, yaşıtlarına ve sanata gönül veren tüm çocuklara umut ve ilham kaynağı oldu. Onun en büyük hayali ise bir gün West End müzikallerinde rol almak.