Balıkesir’deki deprem sonrası uzmanlar uyardı: “Hasarlı yapılara girmeyin…”

Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem İstanbul dahil olmak üzere çevre illerden de hissedildi.Deprem sonrası binalarda yıkılmalar meydana geldiği öğrenilirken, uzman isimler vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.'HASARLI YAPILAR İÇERİSİNE GİRMEYİN'Bir televizyon programında açıklamalarda bulunan deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz şu ifadeleri kullandı: 'Sındırgı aktif faya çok yakın olan ilçelerimizden bir tanesi.Bu depremi oluşturan fay çok büyük olasılıkla Simav fay zonu adını verdiğimiz ve Kütahya Gediz'den başlayan Sındırgı'nın biraz batısına kadar uzanan aşağı yukarı 170 km uzunluğunda bir fay, bu fayın üzerinde 2011 yılın Simav depremi meydana gelmişti, geçtiğimiz günlerde de Simav'ın hemen kuzeyinde bir deprem fırtınası yaşadık, oldukça uzun bir dönem burada bir deprem aktivitesi süregeldi.Dolayısıyla geçmişte deprem oluşturmuş bir kuşağın üzerindeyiz. Bu kuşakta meydana gelen bir deprem. 10 km kadar derinlikte olduğu görülüyor. Bunun arkasından gelen çok sayıda artçı deprem var. Artçı depremlere baktığımız zaman da bunların büyüklüklerinin 3.7, 4.6, 4.2 ve 4 büyüklüklerine ulaştığını görüyoruz. 5'e kadar varan artçıların olması mümkün. Mutlaka olacak anlamında değil ama olması yüksek olasılıktır. Özellikle hasarlı yapılar içerisine girilmemesini tekrarlayalım'.'EVLERDEN BİR MÜDDET UZAK DURUN'Prof. Dr. Naci Görür de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Şimdi Alakır-Sındırgı/Balıkesir'de 6,1 deprem oldu. Deprem Simav Fay Zonu, Sındırgı Segmanı üzerinde. Sağ yönlü, yanal bir fay niteliğinde. Küçük deprem değil, hasar olabilir. Daha büyük deprem olacağını sanmıyorum. Evlerden bir müddet uzak durun' ifadelerini kullandı.'BALIKESİR BEKLEDİĞİMİZ Bİ YERDİ'Katıldığı bir televizyon programında konuşan deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: 'Balıkesir Sındırgı üç dört gündür öncü depremlerini üretiyor. Sındırgı isim anlamı olarak da çok kırık anlamına geliyor. Bu kırık uzun zamandır deprem olmuyordu ama deprem beklediğimiz bir yerdi. Sındırgı'da bir yer kırığı oluştu.'