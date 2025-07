CHP'li Özgür Karabat'a şoke eden suçlamalar! İşadamı tüm yolsuzlukları anlattı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren işadamı Yusuf Yadoğlu, CHP Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat hakkında çarpıcı suçlamalarda bulundu. İETT'deki yolsuzlukları anlatan ve rüşvet vermediği için 'sistemin dışına çıkarıldığını' ifade eden Yadoğlu, "İETT'den iş alabilmek için Karabat'ın icazeti gerekir. Her ihaleden payını alırdı" dedi.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade veren İş Adamı Yusuf Yadoğlu, CHP Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.İETT'deki yolsuzlukları anlatan ve istenen rüşveti vermediği için 'sistemin dışına çıkarıldığını' ifade eden Yadoğlu, 'İETT'den iş alabilmek için Özgür Karabat'ın icazeti gerekir. Kendisi gördüğüm kadarıyla Fatih Keleş'in de üzerinde yetkilere sahiptir.' dedi.Kendisi de bir dönem İETT'nin ihalelerine giren ve garajlarını işleten İş Adamı Yusuf Yadoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede, ' İETT'nin yüklenici firmalarına mali müşavirlik hizmetlerini kendi firmasından alınması için dayatmada bulunurdu.Belirlenen firma dışında başka birisinin işi almasına izin verilmez. Özgür Karabat her ihaleden payını alırdı.' ifadelerini kullandı.Kendisi de bir dönem İETT'nin ihalelerine giren ve garajlarını işleten İş Adamı Yusuf Yadoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede şunları söyledi:'Önceki dönemde otobüslerin bakım işini Mercedes yapıyordu. Garanti süresi içerisindeyse Otokar firması bu işi yerine getiriyordu. Ancak İmamoğlu döneminde Mercedes firması yetersiz bulundu ve işler Remzi Baka'ya ait Ulaşım AŞ firmasına verilmeye başlandı.Özgür Karabat, Remzi Baka'nın şirketlerinin mali müşavirliğini yapıyordu. Bu sayede çok sayıda ihale Remzi Baka'ya verilmiştir. Remzi Baka'ya verilen her ihalede Özgür Karabat kendi payını almıştır.Özgür Karabat, Remzi Baka ile olduğu gibi Aziz İhsan Aktaş ile de birlikte çalışmıştır. İETT'den iş alabilmek için Özgür Karabat'ın icazeti gerekir. Kendisi gördüğüm kadarıyla Fatih Keleş'in de üzerinde yetkilere sahiptir.İETT'nin yüklenici firmalarına mali müşavirlik hizmetlerini kendi firmasından alınması için dayatmada bulunurdu. Ben de Zara Araç Kiralama isimli firmamın mali müşavirlik işlerini Özgür Karabat'ın firmasına vermek zorunda kaldım.Hizmet bedeli, normal mali müşavirlik hizmetinin üzerindeydi. Buna ilişkin dekontları da temin edip dosyaya sunacağım. Özgür Karabat mali müşavirlik firması dışında hukuk ofisine de yönlendirme yapıyordu. Ancak ben bu hukuk firmasından hizmet almadım.Hangi avukata, hukuk firmasına yüklendirdiğini şu an için hatırlamıyorum. Mali müşavirlik hizmetine kendi firmasından alınmasını hesapları kontrol edebilmek için dayatmaktadır. Bu şekilde yüklenici firmaların hesaplarını ve hak ediş ödemelerini kontrol etmektedir.İETT'den sorumlu kişi İbrahim Bülbüllü'dür (Firari İbrahim Bülbüllü, İmamoğlu'nun danışmanlığını yapıyordu). 2020 yılında belediyedeki makamında tanıştım.Kendisi İETT Genel Müdürü'nün üzerindedir. Tabiri caizse beyin takımındadır. İbrahim Bülbüllü'nün üstündeki kişi ise Fatih Keleş'tir. İETT'nin ihale sistemi garajlar üzerinden yürütülür. Toplamda 9 garaj belirlenen firmalara verilir.Bu firmalar Ulaşım AŞ ve Aziz İhsan Aktaş'ın Bilginay firmasıdır. İhale evrakları usulüne uygun düzenlenir. Ancak arka planda iş paylaştırılır. Belirlenen firma dışında başka birisinin işi almasına izin verilmez.'