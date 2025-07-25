Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, vefatının 9. yılında Prof. Dr. Halil İnalcık ile ilgili paylaşım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 9 yıl önce vefat eden Prof. Dr. Halil İnancık'ı andı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Eserleriyle bizlere eşsiz bir miras bırakan, Türk tarihçiliğinin büyük ismi, 'Tarihçilerin Kutbu' Prof. Dr. Halil İnalcık hocamızı ahirete irtihalinin 9'uncu yılında rahmetle, hürmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.