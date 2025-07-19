Zekeriya Eroğlu'ndan İBB'ye sert eleştiri! “İstanbul’da sadece trafik değil, yönetim krizi yaşanıyor”
AK Parti İBB Meclis Üyesi Zekeriya Eroğlu, İBB Temmuz Ayı 2. Oturumunda yaptığı konuşmada, İstanbul’daki ulaşım krizinin rakamlarla ortaya konduğunu belirterek, “Bu yalnızca bir yatırım eksikliği değil, bir istikamet sapmasıdır” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Temmuz ayı oturumunda söz alan AK Parti Meclis Üyesi Zekeriya Eroğlu, çarpıcı verilerle İstanbul'un ulaşım tablosunu gözler önüne serdi. “Hamaset değil, gerçekler konuşacağım” diyerek sözlerine başlayan Eroğlu, mevcut yönetimi bütçe öncelikleri, gerçekleşmeyen vaatler ve altyapı eksiklikleri üzerinden eleştirdi.
“Ulaşım yatırımlarında büyük sapma: Yatırımın %3,66'sı hayata geçti”
Eroğlu, 2020–2024 yılları arasında toplam 427 milyar TL'lik İBB bütçesinden sadece %10,6'lık kısmının Ulaşım Daire Başkanlığı'na ayrıldığını hatırlattı. Ancak daha dikkat çekici olan, bu ödeneğin yalnızca %3,66'sının gerçekten İstanbul için kullanılmasıydı.
“Bu durum, yalnızca planlamada değil, uygulamada da ciddi bir zafiyetin göstergesidir” diyen Eroğlu, raylı sistem yatırımlarındaki gerçekleşme oranının da %26'lık sapmayla hedeflerin gerisinde kaldığını vurguladı.
“Bu dönem sıfırdan başlatılıp bitirilen tek bir metro hattı yok”
Raylı sistemlerde açıklanan 47 kilometrelik yeni metro uzunluğunun, aslında önceki yönetim döneminde başlatılan ve büyük ölçüde tamamlanan projeler olduğunu belirten Eroğlu, “Bu dönem sıfırdan başlanıp tamamlanan tek bir metro hattı yoktur” ifadelerini kullandı.
2019 seçimlerinde vaat edilen 630 kilometrelik yeni metro sözünün ise yalnızca 18 kilometreyle sınırlı kaldığını aktaran Eroğlu, bunun şehir planlamasında ciddi bir güven kaybı yarattığını söyledi.
Zekeriya Eroğlu, '2019 yılında AK Parti döneminde, mevcut yönetime teslim edilme oranı %95'ti. Yani, Kabataş-Mahmutbey 18 km'lik metro hattının %95'i mevcut yönetime teslim edilmiştir. Eminönü-Alibeyköy hattı (9 km), %89'u önceki dönem tarafından mevcut yönetime teslim edilmiştir. Dudullu-Bostancı hattı (14,3 km), %70'i tamamlanmış şekilde teslim edilmiştir. Çekmeköy-Sultanbeyli hattı (6,5 km), %42'si tamamlanmış olarak teslim edilmiştir. Ataköy-İkitelli hattı (11,5 km) ise %48'i tamamlanmış şekilde mevcut yönetime teslim edilmiştir. Yani, ‘biz yaptık' denilen 47 km'lik hattın tamamı önceki dönemin eseridir.' ifadelerini kullandı.
“Tanıtım ve etkinlik harcamaları ulaşım bütçesini geçti”
Tanıtım, etkinlik ve organizasyon harcamalarına yönelik eleştiriler de dikkat çekiciydi. Eroğlu, 2020–2024 döneminde bu kalemlere ayrılan 16,3 milyar TL'lik bütçenin, ulaşım yatırımları için ayrılan bütçeyi %109 oranında geçtiğini belirtti. “Altyapıya değil, algı yönetimine yatırım yapılmıştır” dedi.
“Megabüs yok, tünel yok, deniz ulaşımı yok, indirim yerine zam var”
Eroğlu, seçim döneminde verilen ulaşım vaatlerinin birçoğunun hayata geçirilmediğini söyledi. “Megabüs yapılacaktı, yapılmadı. Yeni tüneller hedeflenmişti ama 3 kilometrelik hedefin bile gerisinde kalındı. Denizaltı ulaşımı için tek bir adım atılmadı. Ulaşım ucuzlatılacaktı ama yüzde 500'e yakın zam yapıldı” sözleriyle tabloyu ortaya koydu.
“Bu bir yatırım değil, yönetim krizidir”
İstanbul'un ulaşım krizinin altında sadece yatırım yetersizliğinin değil, vizyon eksikliğinin yattığını ifade eden Eroğlu, mevcut İBB yönetiminin İstanbul'u bir hizmet alanından çok siyasi bir sıçrama tahtası olarak gördüğünü söyledi.
“İstanbul için değişim zamanı: Hemen şimdi”
Konuşmasının sonunda hem meclise hem de İstanbullulara seslenen Eroğlu, “İstanbul'un istikametini yeniden İstanbul'a çevirelim. Bütçedeki öncelikleri değiştirelim, ulaşım yatırımlarını gerçek anlamda ön plana alalım. İstanbul'un geleceği için yarın değil, hemen şimdi harekete geçelim” çağrısında bulundu.