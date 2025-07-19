Zekeriya Eroğlu'ndan İBB'ye sert eleştiri! “İstanbul’da sadece trafik değil, yönetim krizi yaşanıyor”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Temmuz ayı oturumunda söz alan AK Parti Meclis Üyesi Zekeriya Eroğlu, çarpıcı verilerle İstanbul'un ulaşım tablosunu gözler önüne serdi. “Hamaset değil, gerçekler konuşacağım” diyerek sözlerine başlayan Eroğlu, mevcut yönetimi bütçe öncelikleri, gerçekleşmeyen vaatler ve altyapı eksiklikleri üzerinden eleştirdi.Eroğlu, 2020–2024 yılları arasında toplam 427 milyar TL'lik İBB bütçesinden sadece %10,6'lık kısmının Ulaşım Daire Başkanlığı'na ayrıldığını hatırlattı. Ancak daha dikkat çekici olan, bu ödeneğin yalnızca %3,66'sının gerçekten İstanbul için kullanılmasıydı.“Bu durum, yalnızca planlamada değil, uygulamada da ciddi bir zafiyetin göstergesidir” diyen Eroğlu, raylı sistem yatırımlarındaki gerçekleşme oranının da %26'lık sapmayla hedeflerin gerisinde kaldığını vurguladı.Raylı sistemlerde açıklanan 47 kilometrelik yeni metro uzunluğunun, aslında önceki yönetim döneminde başlatılan ve büyük ölçüde tamamlanan projeler olduğunu belirten Eroğlu, “Bu dönem sıfırdan başlanıp tamamlanan tek bir metro hattı yoktur” ifadelerini kullandı.2019 seçimlerinde vaat edilen 630 kilometrelik yeni metro sözünün ise yalnızca 18 kilometreyle sınırlı kaldığını aktaran Eroğlu, bunun şehir planlamasında ciddi bir güven kaybı yarattığını söyledi.Zekeriya Eroğlu, '2019 yılında AK Parti döneminde, mevcut yönetime teslim edilme oranı %95'ti. Yani, Kabataş-Mahmutbey 18 km'lik metro hattının %95'i mevcut yönetime teslim edilmiştir. Eminönü-Alibeyköy hattı (9 km), %89'u önceki dönem tarafından mevcut yönetime teslim edilmiştir. Dudullu-Bostancı hattı (14,3 km), %70'i tamamlanmış şekilde teslim edilmiştir. Çekmeköy-Sultanbeyli hattı (6,5 km), %42'si tamamlanmış olarak teslim edilmiştir. Ataköy-İkitelli hattı (11,5 km) ise %48'i tamamlanmış şekilde mevcut yönetime teslim edilmiştir. Yani, ‘biz yaptık' denilen 47 km'lik hattın tamamı önceki dönemin eseridir.' ifadelerini kullandı.Tanıtım, etkinlik ve organizasyon harcamalarına yönelik eleştiriler de dikkat çekiciydi. Eroğlu, 2020–2024 döneminde bu kalemlere ayrılan 16,3 milyar TL'lik bütçenin, ulaşım yatırımları için ayrılan bütçeyi %109 oranında geçtiğini belirtti. “Altyapıya değil, algı yönetimine yatırım yapılmıştır” dedi.Eroğlu, seçim döneminde verilen ulaşım vaatlerinin birçoğunun hayata geçirilmediğini söyledi. “Megabüs yapılacaktı, yapılmadı. Yeni tüneller hedeflenmişti ama 3 kilometrelik hedefin bile gerisinde kalındı. Denizaltı ulaşımı için tek bir adım atılmadı. Ulaşım ucuzlatılacaktı ama yüzde 500'e yakın zam yapıldı” sözleriyle tabloyu ortaya koydu.İstanbul'un ulaşım krizinin altında sadece yatırım yetersizliğinin değil, vizyon eksikliğinin yattığını ifade eden Eroğlu, mevcut İBB yönetiminin İstanbul'u bir hizmet alanından çok siyasi bir sıçrama tahtası olarak gördüğünü söyledi.Konuşmasının sonunda hem meclise hem de İstanbullulara seslenen Eroğlu, “İstanbul'un istikametini yeniden İstanbul'a çevirelim. Bütçedeki öncelikleri değiştirelim, ulaşım yatırımlarını gerçek anlamda ön plana alalım. İstanbul'un geleceği için yarın değil, hemen şimdi harekete geçelim” çağrısında bulundu.