Irak'ta AVM'de yangın faciası! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Irak'ın Vasit eyaletine bağlı Kut kentinde bir alışveriş merkezinde yangın faciası yaşandı. İlk belirlemelere göre çıkan yangında 50 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Valilik yangında hayatını kaybedenlerin bir kısmının kadın ve çocuk olduğu bildirildi. Hyper market ve restoranın yer aldığı birkaç katlı binada çok sayıda kişinin de mahsur kaldığı öğrenilirken can kaybının yükselmesinden endişe ediliyor.Kut kenti Valisi Muhammed Cemil el-Miyahi, yangının kontrol altına alındığını duyurdu.