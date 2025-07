Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı'nda tarihi açıklamalar

AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı bu yıl 32. kez düzenleniyor. Kamp programında milletvekilleri, genel merkez yöneticileri ve parti kurulları bir araya geliyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok önemli açıklamalarda bulunacağı AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşuyor.İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:Aziz milletim, değerli milletvekilleri, kıymetli kabine üyelerim ve dava arkadaşlarım sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Buradan 81 vilayetimizin 922 ilçemizin her birinde AK Parti'nin büyümesi zirvedeki yerini koruması için aşkla çalışan tüm dava arkadaşlarıma selamlarımı yolluyorum.Bu vesileyle dava ve yol arkadaşım aynı zamanda danışmanım Yiğit Bulut kardeşimizi Hakk'a uğurladık. Bugün Karacaahmet'e defnedilecek. Ağır bir rahatsızlık geçirdi, o rahatsızlık sebebiyle kendisini hastanede ziyaret ettiğimde gerçekten çok ağır bir durumdaydı. Ama biz hep şunu söylüyoruz. Kaderin üstünde bir kader vardır ve temkinli olduğunu gördük. Teslimiyet içerisinde olduğunu gördüm. Mekanı cennet olsun inşallah.6 gün önce 12 vatan evladını, 12 kahramanı şehit verdik. Milletçe yüreğimiz dağlandı. Konuşmanın hemen başında bir kez daha Pençe-Kilit bölgesindeki arama faaliyetleri sırasında Metan gazına maruz kalarak şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum.Dün, son dönemde insanlık tarihinin en utanç verici hadiselerinden biri olan Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. yıl dönümüydü. O tarifsiz acıyı dün olduğu gibi bugün de paylaşıyoruz. Gazze halkına da dualarımızı gönderiyoruz. Onurlu mücadelelerinde yanlarında olacağımız tekrar ifade ediyoruz.İstişare sadece ortak akla vesile olmaz aynı zamanda bereketi artırır, basireti derinleştirir, feraseti kuvvetlendirir, ufku genişletir, kadrolar arasındaki dayanışmayı güçlendirir.Bundan 47 yıl önce 1984'te Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Şemdinli ilçelerinde bölücü terör örgütü ilk eylemini yaptı. Bu saldırılarda 2 askerimizi şehit verdik, 9 vatandaşımız da yaralandı. Bölücü örgüt bu tarihten itibaren saldırılar düzenledi. Vatanımız ebediyen var olacak, Ay yıldızlı bayrağımız ebediyen özgürce dalgalanacak.Hukuk ve meşruiyet dışı yöntemler terörü büyüttü, terör örgütüne istismar edeceği elverişli bir zemin sundu. Hataların bedelini hep beraber ödedik. Türkiye bu terör saldırılarıyla istirkrarsız hale geldi, ekonomide 2 trilyon doları bulan bir faturayla karşılaştık. Her şeyden önemlisi terör örgütü ülkemizin huzuruna, kardeşliğine çok ağır hasarlar verdi.15 Temmuz o hain darbe girişiminin ardından FETÖ'yü başta TSK ve Emniyetimiz olmak üzere tüm kurumlarımızdan temizledik. Böylece terörle mücadeledeki ihaneti ortadan kaldırdık. Terör örgütünün eylem kabiliyetini kırdık.Terör örgütü İmralı'nın da çağrısıyla kendisini fesh ettiğini açıkladı, dün de örgüt özellikle bir merasim yaparak silahlarını bıraktı. Değerli arkadaşlarım aziz milletin dün itibarıyla 47 yıllık terör belası inşallah sona erme sürecine girdi. Türkiye uzun acılı sancılı gözyaşlarıyla dolu bir sayfayı dün itibarıyla kapatmaya başladı. Bugün yeni bir gündür. Bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. Büyük Türkiye'nin güçlü Türkiye'nin, Türkiye Yüzyılı'nın kapıları ardına kadar aralanmıştır. Kanı durduracak, annelerin gözyaşını dindirecek, acıları hafifletecek, kardeşliği güçlendirecek her türlü girişimi yakından takip ediyoruz. Son dönemde takip ettiğimiz Terörsüz Türkiye projesi, açık söylüyorum bir müzakerenin, bir pazarlığın, bir al ver sürecinin neticesi değildir.