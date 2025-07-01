Kaldırımdaki ahşap plakaya çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Kaza, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi Pozantı Sokak üzerinde meydana geldi. Yaşar Babacan idaresindeki plakasız motosiklet, sokak üzerinde seyir halindeyken, kaldırım üzerinde bulunan ve yola doğru uzatılmış ahşap plakayı çarpıp kontrolden çıktı. Babacan, yere düşerek başını kaldırıma vurdu.Başında kask olmaması nedeniyle ağır şekilde yaralanan Babacan için olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılan Babacan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.