Kaldırımdaki ahşap plakaya çarpan motosiklet sürücüsü öldü
Konya'da sokak üzerinde seyir halindeyken kaldırıma bırakılan ahşap plakaya takılıp, düşen motosiklet sürücüsü 65 yaşındaki Yaşar Babacan hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi Pozantı Sokak üzerinde meydana geldi. Yaşar Babacan idaresindeki plakasız motosiklet, sokak üzerinde seyir halindeyken, kaldırım üzerinde bulunan ve yola doğru uzatılmış ahşap plakayı çarpıp kontrolden çıktı. Babacan, yere düşerek başını kaldırıma vurdu.
Başında kask olmaması nedeniyle ağır şekilde yaralanan Babacan için olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılan Babacan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Başında kask olmaması nedeniyle ağır şekilde yaralanan Babacan için olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılan Babacan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.