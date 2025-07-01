Ahmet Ercan'dan Gemlik depremi açıklaması! 'Daha büyük bir deprem...'

Türkiye, bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleşti. Bugün Marmara Bölgesi'nde hissedilen bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, başta İstanbul ve çevresi olmak üzere geniş bir alanda etkili oldu.Deprem sonrası açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ahmet Ercan, Beyaz Gazete'ye değerlendirmelerde bulundu.

İşte Ahmet Ercan'ın açıklamaları;

Bugün Bursa Gemlik‘te 5 km derinlikte dört M4,0 büyüklüğünde bir deprem olmuştur. Bu depremin olduğu kırık Kuzey Anadolu Kırığı'nın ikinci kolu ortadaki ikinci koludur. Deprem Gemlik İznik kolu üzerinde oluşmuştur. Marmara'da KAK'ın 3 kolu vardır. Kuzey Marmara kolu, Gölcük üzerinden İstanbul'da oradan Saros Körfezi'ne gider. Öteki kol Akyazı, Pamukova üzerinden Gemlik ve oradan Bandırma‘ya doğru uzanır. Öteki Güney kol ise Yenişehir üzerinden Bursa Bursa'dan Mustafa Kemal Paşa oradan Manyas Gölü'ne doğru uzanır bunlardan en etkin olan kuzey koludur. Sonra Bursa kolu gelir.



"EN AZ ETKİN OLAN GEMLİK KOLUDUR"



En az etkin olan ise Gemlik koludur. bugün olan depremde Gemlik kolu üzerinde gerçekleşmiş en küçük depremdir. Çok olağan bir depremdir. Bunun ardından daha büyük bir deprem gelecek korkusunu yaymamak gerekiyor çünkü o konuda herhangi bir bilimsel veri şu anda yok. ileride Gemlik Körfezi'ne bekleyen pek doğal olarak bir yıkıcı bir deprem vardır ama bunun büyüklüğü de Mş6,2- 6.4'ü geçmez. dolayısıyla şu anda sakıncalı bir durum görülmüyor. Uğurlusu olsun.