Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Kurban Bayramı mesajı

Yılmaz, yazılı açıklamasında, Türk milleti ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, bayramın ülke, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi. Bayramların kalplerin yakınlaştığı birlik, barış ve dayanışma zamanları olduğuna işaret eden Yılmaz, bayram boyunca edilecek duaların, kesilecek kurbanların, yapılacak hacların ve gönülden yapılan her ibadetin muhabbeti çoğaltmasını, birlik ve dayanışmaya güç katmasını temenni etti.Yılmaz, her geçen gün daha da kökleşen huzur ve güven ortamının, Türkiye'nin terörden arındırılmış bir geleceğe doğru kararlılıkla yürüdüğünü açıkça ortaya koyduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:'Türkiye Yüzyılı huzurun ve kardeşliğin yüzyılı olacaktır. Terörün tehdit olmaktan çıktığı, iç cephemizin güçlendiği bir ortamda, demokratik standartlarımız ve kalkınmamız hız kazanacak, bölgemizde emperyalist heveslerle kurulan tuzaklar boşa çıkarılacaktır.Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken, toplumun tüm kesimlerini kuşatan, özgürlükçü, katılımcı ve çağın gereklerine uygun yeni ve sivil bir anayasaya kavuşmak, müşterek sorumluluğumuz haline gelmiştir. Bayramdan sonra hız kazanacak olan anayasa çalışmalarında hedefimiz, 86 milyonun tamamını kapsayan, demokratik bir toplumsal sözleşmeye kavuşmaktır.Bu mübarek günlerde, gönül coğrafyamızda yaşanan acılar ise yüreklerimizi kanatmaya devam ediyor. Filistin'de, Gazze'de zulüm altında yaşayan kardeşlerimizin dramı, insanlık olarak hepimizin ortak vicdan yarasıdır. Onların bayramı buruk geçse de dualarımızla, dayanışmamızla, sesimizle daima yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Aynı şekilde, İslam dünyasının dört bir yanında ve dünyanın farklı coğrafyalarında zulme uğrayan, zorluklarla sınanan ve adalet arayışı içinde olan tüm mazlumların yanında yer almaya devam edeceğiz.'Dünyanın pek çok köşesinde süregelen istikrarsızlıkların ve çatışmaların sona ermesi için samimi ve kararlı çabalarını sürdürdüklerini belirten Yılmaz, 'Suriye'de kalıcı huzurun sağlanması, onurlu geri dönüşlerin ve toplumsal barışın tesisi, bölgemiz için barışın mihenk taşı olacaktır. Aynı şekilde, Rusya-Ukrayna savaşında silahların susması ve barışın egemen olduğu bir bölgesel düzene geçilmesi, hem insanlık değerleri hem de küresel istikrar için elzemdir.' değerlendirmesinde bulundu.'SOSYAL REFAHI KALICI ŞEKİLDE ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ'Türkiye'nin tüm çatışma bölgelerinde istikrarsızlıkların giderilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde, diplomatik ve insani çabalarını en üst düzeyde kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayan Yılmaz, diğer yandan savunma sanayisinde yaptığı devrim niteliğinde atılımlarla caydırıcı bir güç olarak yoluna devam ettiğini ifade etti.Yılmaz, geçen yıl itibarıyla 1,3 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğü ve 15 bin 500 dolara yaklaşan kişi başı milli geliri çok daha ileri seviyelere taşımayı hedeflediklerini belirterek, şöyle devam etti:'Dünya ekonomisinde belirsizliklerin yükseldiği, büyüme ve ticaret perspektifinin zayıfladığı, gerilimlerin arttığı bir ortamda, ülkemizi risklere karşı dayanıklı hale getirme ve oluşan fırsatları değerlendirme yaklaşımı ile hareket ediyoruz. Sağlam bir gelecek vizyonumuzun olmazsa olmazı olan ekonomik ve sosyal kalkınma sürecimiz kesintisiz sürmektedir. Kararlı şekilde uyguladığımız program ile yıllık enflasyon oranında 12 aydır yaşanan düşüşün devam etmesiyle yıl sonunda yüzde 20'li seviyelere ulaşmayı bekliyoruz. Dengeli büyüme yaklaşımı ile yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı destekliyoruz. Aldatıcı ve kısa vadeli söylemlerle değil, sağlıklı politikalarla sosyal refahı kalıcı şekilde artırmayı hedefliyoruz. Diğer yandan tarihimizin en büyük afetinin yaralarını sarıyoruz. 100 milyar doları aşan harcama ile deprem bölgemizi geleceğe çok daha dirençli hazırlıyoruz. Diğer riskli alanlarımızda ise kentsel dönüşümü hızlandırıyoruz.'Son 23 yılda yaptıkları büyük hamleler, fiziki ve beşeri altyapıya kazandırılan seviye ile Türkiye'nin istikrar içinde büyüyen ve güçlenen bir ülke olacağını aktaran Yılmaz, 'Bu duygularla aziz milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tekraren tebrik ediyor, bayramın barışa, huzura, berekete ve hayırlara vesile olmasını diliyorum.Bayramda seyahat edecek vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyor, trafik kurallarına uymalarını ve can güvenliklerini her şeyin önünde tutmalarını önemle hatırlatıyorum. Tüm yollar sevdiklerinize çıksın, yollarınızın sonu bayram olsun. Bayramımız mübarek olsun.' ifadelerini kullandı.