California Valisi Newsom'dan Trump’a Sert Tepki: 'Bir Başkan Gibi Değil, Zorba Gibi Davranıyor'

Vali Newsom, yaptığı açıklamada, "Donald Trump bir başkan gibi değil, bir zorba gibi davranıyor," ifadelerini kullandı. Trump’ın, orduyu halk üzerinde baskı aracı olarak kullanmaya çalıştığını öne süren Newsom, bu durumu demokrasinin temellerine açık bir tehdit olarak nitelendirdi.Newsom ayrıca, bu "hukuksuz adımların" derhal durdurulması amacıyla yargı yoluna başvurduğunu belirterek, konuyu mahkemeye taşıdığını duyurdu. "Amerikan halkının hak ve özgürlüklerini korumak, anayasal düzeni savunmak hepimizin sorumluluğudur," dedi.Trump cephesinden ise Newsom’un açıklamalarına henüz resmi bir yanıt gelmedi.