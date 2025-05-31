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Beyaz Gazete
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Viktor Orban ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Macaristan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Ekleme: 31.05.2025 - 13:06 Güncelleme: 31.05.2025 - 13:07 / Editör: Fehmi Öztürk
Cumhurbaşkanı Erdoğan Viktor Orban ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Macaristan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesi için çalıştıklarını, iş birliğinin önümüzdeki süreçte Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ve Ortak İstişare Mekanizması toplantılarıyla ileriye taşınacağını belirtti. Başkan Erdoğan görüşmede Başbakan Orban'ın doğum gününü de tebrik etti.