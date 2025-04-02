Bursa'da kahreden kaza! Minibüs devrildi: 2 yaşındaki Tuğsem hayatını kaybetti! Meğer asker uğurlamaya...

Kahreden kaza Bursa'da yaşandı... İzne gelen askeri uğurlamak için terminale giderken, bir otomobilin sıkıştırdığı iddia edilen servis minibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada, 2 yaşındaki Tuğsem Akçay hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı Öte yandan o anların anbean görüntüleri kameralara yansıdı.

Bursa'da kaza, saat 12.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Askerden dağıtım iznine gelen oğlunu usta birliğine göndermek için Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne giden Muharrem Baysal, servis minibüsüyle seyir halindeyken, iddiaya göre, bir otomobilin sıkıştırması sonucu aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.MİNİBÜS BARİYERE ÇARPIP DEVRİLDİKontrolden çıkan minibüs, yol ayrımındaki bariyerlere ve yön belirleme levhasına çarpıp devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.6 KİŞİ YARALANDI!Kazada yaralanan 6 kişi, itfaiyeciler tarafından sıkıştıkları minibüsten çıkarıldı. Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.2 YAŞINDAKİ TUĞSEM HAYATA VEDA ETTİBursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Tuğsem Akçay (2), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan kaza yerinde yol güvenliğini sağlayan polis ekiplerinin incelemesinin ardından servis aracı bölgeden kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.