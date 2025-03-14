Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Yurt genelinde mevsim normallerinin 12-15 derece üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.Rüzgarın ise; genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.Rüzgarın, Marmara'nın batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıds bulunuldu.Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve yurttaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği aktarıldı.Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 25°CParçalı bulutluİSTANBUL °C, 22°CParçalı bulutluKIRKLARELİ °C, 23°CParçalı bulutluKOCAELİ °C, 28°CParçalı bulutluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 24°CParçalı bulutluDENİZLİ °C, 27°CParçalı bulutluİZMİR °C, 26°CParçalı bulutluMUĞLA °C, 24°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 31°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutluHATAY °C, 27°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 27°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 24°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 26°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 24°CParçalı ve az bulutluNEVŞEHİR °C, 22°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 26°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 29°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 26°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 26°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 27°CParçalı ve az bulutluARTVİN °C, 23°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 26°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 25°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 13°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 16°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 21°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 10°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 25°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 24°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 25°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 26°CParçalı ve az bulutlu