Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,54 değer kazanarak 9.654,37 puana çıktı.Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 52,21 puan ve yüzde 0,54 artışla 9.654,37 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 29,6 milyar lira oldu.Bankacılık endeksi yüzde 0,08 değer kaybederken, holding endeksi de yüzde 0,62 değer kazandı.Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,43 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 1,09 ile finansal kiralama faktoring oldu.Küresel piyasalar, ABD'nin gümrük vergisi ve korumacı ticari politikalarının sonuçlarına ilişkin endişelerle yeni haftada karışık bir seyir izliyor.Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.750 ve 9.850 puanın direnç, 9.650 ve 9.550 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.