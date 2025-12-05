Karabük'te feci kaza! Çarptığı ağacı kökünden söktü

Karabük'te gece saatlerinde Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı Beşbinevler Köprüsü mevkisinde Safranbolu'dan Karabük yönüne giden Ramazan Oktay (49) yönetimindeki 59 AEA 847 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarpıp takla atarak ağaca çarptı.Çarpmanın etkisiyle ağacı kökünden söken otomobil kağıt gibi ezildi.Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü için bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Ekiplerin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü Ramazan Oktay'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. İncelemenin ardından Oktay'ın cansız bedeni cenaze aracına konulup Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na götürüldü.Emekli ormancı olan Oktay'ın üzerine kayıtlı ruhsatlı silah olduğunu tespit eden polis ekipleri araçta uzun süre silah aradı.Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, otomobil çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.