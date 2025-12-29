Yargıtay noktayı koydu! Nevzat Bahtiyar hakkındaki o kararı bozdu

Diyarbakır'da 21 Ağustos 2024'te korkunç bir şekilde öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran davada yeni bir gelişme yaşandı. Narin cinayetinde amca, anne ve ağabey hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onanırken, itirafçı Nevzat Bahtiyar, öldürmeye yardım suçundan yargılanacak.

Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen davada yeni bir gelişme yaşandı.Yargıtay Narin cinayetinde amca, anne ve ağabey hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.Yargıtay, Nevzat Bahtiyar hakkındaki 'suç delillerini yok etme, gizleme, değiştirme' suçundan verilen kararı bozdu.İtirafçı Nevzat Bahtiyar, öldürmeye yardım suçundan yargılanacak.Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde yaşayan Narin Güran, 21 Ağustos 2024'te ortadan kaybolmuştu. 8 yaşındaki Narin'in cansız bedeni 8 Eylül 2024'te, köyüne 1,5 kilometre mesafedeki Eğertutmaz deresi kıyısında, bir çuvalın içinde bulunmuştu.Ailenin komşusu Nevzat Bahtiyar cesedi dere kıyısına gömdüğünü itiraf etmişti. Ancak cinayeti işlediği iddialarını reddetmişti.28 Aralık 2024'te Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran'a "iştirak halinde kasten öldürmekten"ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.Nevzat Bahtiyar ise, suç ve suçluyu gizlemekten 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onanan dosya Yargıtay'a gönderilmişti.