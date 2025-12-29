Uzmanı uyardı: Kar keyfiniz kabusa dönmesin!

Şehrin beyaza bürünmesini fırsat bilen vatandaşlar, soluğu sokaklarda alarak kartopu savaşlarına başladı. Ancak eğlenceli başlayan bu aktiviteler, bilinçsiz hareketler sonucu sakatlanmaları da beraberinde getirdi. Konuyla ilgili uyarılarda bulunan Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Fizik Tedavi Merkezi Müdür Yardımcısı Fizyoterapist Reşat Hamurcu, soğuk havada kasların savunmasız kaldığını vurguladı.Kış aylarında yanlış kıyafet seçimi ve ani hareketlerin çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyleyen Hamurcu, "Kalın ve pamuklu giyinilmesini tercih ediyoruz ve bilek destekli ayakkabılar kullanıyoruz. Kaygan zeminlerde kara uygun bot veya ayakkabı kullanımı önemli" dedi.Hamurcu, soğuk havalarda kasların gerginleştiğine işaret ederek, "Kartopu savaşlarında ısınmadan yapılan aktiviteler de omuz yaralanmaları, kas yaralanmaları olarak karşımıza çıkıyor. Bunlara kesinlikle dikkat edilmesi gerekiyor. Kışın aşırı yüklenmelerden kaçınıyoruz. Kaslarımıza yüklenmiyoruz. Soğuk havayla birlikte kaslarımızda da soğukluk oluyor. Isınmadan yapılan herhangi bir hareket yaralanmalara sebebiyet verebiliyor" diye konuştu.Reşat Hamurcu, muhtemel sakatlanmalarda yapılması gerekenlere ilişkin ise şunları kaydetti:"Ağrı veya burkulma olduğu zaman daha büyük sakatlıkların önüne geçebilmek için acil servise gidilmesi gerekiyor. Düşmeye bağlı kırık çıkık yırtıl olduğu zaman ortopedi doktoruna gözükmeliyiz ama yaşlılığa bağlı romatizmal hastalıklara bağlı bir problem varsa fizik tedaviye gidilmesi gerekiyor."