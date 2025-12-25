Gazeteci Barış Terkoğlu hakkında adli kontrol: Kütüphane isimli mekanda 'savcı' iddiasında bulunmuştu

Gazeteci Barış Terkoğlu, uyuşturucu operasyonlarıyla gündeme gelen ve kamuoyunda 'Kütüphane' adıyla bilinen eğlence mekanına yönelik iddiaları nedeniyle gözaltına alındı. Terkoğlu'nun evinde yapılan aramada dijital materyallerine el konulduğu öğrenildi.ADLİ KONTROL KARARIBarış Terkoğlu, savcılık ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Terkoğlu, adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.'SAVCI' İDDİASI SORUŞTURMA KONUSU OLDUBarış Terkoğlu, geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı yazısında ve katıldığı yayınlarda, söz konusu mekanda gerçekleştirilen bir polis baskını sırasında bir savcının da aramaya takıldığını iddia etmişti. Bu iddiaların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.