Antalya'da 2 genç devrilen traktörün altında kaldı: 18 yaşındaki Mehmet feci şekilde can verdi!

Acı kaza, bugün saat 15.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Tosun (18) ile Baran Ç., Kundu Sahili'ne geldikten sonra sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör devrilerek ters döndü. Kazada 2 genç traktörün altında kaldı.AYAKLARI TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDIİhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, traktörün altına 'balon' olarak tabir edilen kurtarma aparatını yerleştirerek aracı kaldırdı. Ayakları traktörün altında kalan Baran Ç., bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİSağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Tosun'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken gencin cansız bedeni de aynı yöntemle traktörün altından çıkarıldı. Olay yerine gelen Tosun'un yakınları sinir krizi geçirdi. Acılı baba, oğluna defalarca bölgeye gelmemesi yönünde uyarıda bulunduğunu ancak söz dinletemediğini ifade etti.SORUŞTURMA BAŞLATILDIMehmet Tosun'un cenazesi, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.