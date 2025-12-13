Yılmaz Tunç duyurdu: Yasa dışı bahis cezaları artıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yasa dışı bahis, şans oyunları ve sanal kumar suçlarına ilişkin açıklama yaptı.Bakan Tunç, dijital suçların kamu düzeni açısından risk oluşturan bir tehdit alanına dönüştüğünü belirterek, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen 11. Yargı Paketi'ndeki düzenlemelerle bu suçların yaptırımlarının ağırlaştırılacağını bildirdi.Bakan Tunç, cezaların artırılacağını duyurduğu paylaşımında, hazırlanan eylem planına ilişkin detayları aktardı.Vatandaşların korunmasının hedeflendiği eylem planını paylaşan Tunç, şu sözleri kullandı:Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 31/10/2025 tarihli Genelge ile bu tehdide karşı devletimizin tüm imkanlarıyla kararlı mücadele iradesi ortaya konulmuştur.Bu kapsamda hazırlanan Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı ile suçun kaynağında tespiti, hızlı müdahale, finansal ve dijital altyapının kesilmesi, suç gelirlerinin engellenmesi ve vatandaşlarımızın korunması hedeflenmektedir.Bu suçlarla mücadelede hukuki ve idari altyapının güçlendirilmesi, denetim ve yaptırım mekanizmalarının etkinleştirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun artırılması esas alınarak kamu kurumlarının sorumlulukları da belirlenmiştir.Adalet Bakanlığı olarak yürüttüğümüz çalışmalarla bilişim yoluyla işlenen suçların önlenmesine yönelik somut adımlar atılmakta, mobil hatlara ilişkin önemli düzenlemeler getirilmektedir. Bu sayede dolandırıcılık suçlarıyla daha etkin mücadele edilmesi amaçlanmaktadır.TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen 11. Yargı Paketi'ndeki düzenlemelerle birlikte; bilişim sistemleri kullanılarak işlenen suçlarda, şüpheli banka ve finans hesapları 48 saate kadar askıya alınabilecek, bilişim sistemleri kullanılarak işlenen bu suçlarda Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 128'inci maddesindeki rapor şartı aranmaksızın suça konu menfaate derhal el konulabilecek, el konulan tutarın mağdura ait olduğu anlaşılırsa doğrudan hak sahibine iade edilecektir.Soruşturmalarda gecikme yaşanmaması için; banka ve finans kuruluşlarına Cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme tarafından istenen bilgi ve belgeleri 10 gün içinde gönderme zorunluluğu getirilmektedir.Yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkta kullanılan hesapların önlenmesi amacıyla; elektronik ödeme kuruluşlarında biyometrik doğrulama veya çipli kimlik olmadan hesap açılması mümkün olmayacaktır.GSM hatlarında sıkı denetim sağlanması amacıyla; hat abonelikleri yalnızca elektronik kimlik doğrulamasıyla yapılabilecek, bir kişi adına açılabilecek hat sayısına BTK tarafından sınırlama getirilecek, ölen veya tüzel kişiliği sona eren kişilere ait hatlar periyodik kontrollerle kapatılacak, yabancı uyruklulara özel numara tahsisi uygulanacaktır.Ayrıca; Türk Ceza Kanunu'ndaki kumar suçları, yasa dışı bahis ve şans oyunlarına ilişkin özel hükümler, Kabahatler Kanunu'ndaki yaptırımlar yeniden ele alınarak cezaların artırılmasına yönelik mevzuat çalışmaları başlatılmıştır.Bu kapsamda yapılacak düzenlemelerle örgütlü şekilde işlenen ya da çocukları hedef alan yasa dışı bahis ve kumar suçlarında cezalar daha da ağırlaştırılacaktır.İnsanları borç sarmalına sürükleyen, hayatları geri dönülmez biçimde karartan bu tehdide karşı kararlı ve güçlü adımlar atmaya, toplumsal huzurumuzu tehdit eden her yapının karşısında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz.