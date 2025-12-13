  • USD: 42,53 - 42,61
Antalyaspor Galatasaray'ı konuk ediyor! İşte Muhtemel 11'ler...

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek.

Ekleme: 13.12.2025 - 09:34 Güncelleme: 13.12.2025 - 09:52 / Editör: Fehmi Öztürk
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16'ncı haftasında Hesap.com Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Corendon Airlines Park'ta oynanacak karşılaşmayı, Ali Yılmaz yönetecek. Saat 20'de başlayacak maç, beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

Sarı kırmızılı ekipte hedef maçtan 3 puanla ayrılıp Monaco yenilgisini unutmak.

GALATASARAY'DA 5 EKSİK

Karşılaşmada sakatlıkları nedeniyle Wilfried Singo'nun yanı sıra Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan ve Mario Lemina'nın forma giymesi beklenmiyor. Metehan Baltacı ve Eren Elmalı'nın da men cezaları devam ediyor.

ASLAN SON 2 DEPLASMANDA PUAN KAYBETTİ

Galatasaray, rakibine konuk olduğu son 3 lig maçında gol yemeden galibiyet aldı. Buna karşın sarı kırmızılı ekip ligdeki son 2 deplasman karşılaşmasında puan kaybetti.

Ligde istediği sonuçları alamayan Hesap.com Antalyaspor ise çıkış arıyor. Ev sahibi ekip, ligde son 4 maçta galibiyet alamadı. Son 10 karşılaşmada ise 1 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Hesap.com Antalyaspor, Galatasaray'la oynadığı son 18 lig maçında da galibiyet göremedi.

ANTALYASPOR - GALATASARAY

MUHTEMEL 11'LER:

ANTALYASPOR: Abdullah, Veysel, Bahadır, Hüseyin, Bünyamin, Ceesay, Safuri, Paal, Ballet, Storm, Boli

GALATASARAY: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, İlkay, Torreira, Sane, Sara, Barış, Osimhen

HAKEM: Ali Yılmaz
STAT: Corendon Airlines Park
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN SPORTS