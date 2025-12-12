Borsa güne yükselişle başladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,36 değer kazanarak 11.233,66 puandan tamamladı.Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 35,85 puan ve yüzde 0,32 artışla 11.269,51 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,56, holding endeksi yüzde 0,29 yükseldi.Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,74 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen ise yüzde 0,45 ile finansal kiralama faktoring oldu.