CHP’li belediye görkemli törenle açmıştı! Milyonluk park tehlike yuvası oldu

Sabah'ın haberine göre; Açılışını 2015 yılında görkemli bir törenle geçmiş dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı Adana'nın Çukurova ilçesinde Doğal Park 2 içerisinde bulunan Jurassic Park (Dinozor park) adeta kaderine terk edilmiş durumda. Parkta bulunan dinozor ve çeşitli hayvanların maketleri çürümüş ve mekanizmaları çıkarılıp çevreye atılmış.Girişin yasak olduğu ve milyonlarca harcanıp yapılan ve kaderine terkedilmiş parka girerek rezilliği gün yüzüne çıkarıldı.33 bin metrakere alana sahip parkta, yeryüzünde yaşamış dinozorların en büyüğü olan 62 metre büyüklüğünde 2 dinozor dahil çeşitli büyüklüklerde dinozor maketi bulunuyor. Bunun yanısıra parkta 2 adet masal ağacı ile birlikte çocukların binip eğleneceği poni ve midilli atlar, zıpzıp ve top havuzu, 1 adet süs havuzu, kum havuzu, kamelyalar, 3 adet çeşitli oyun parkları yer alıyor. Ancak bu park şimdi çürümeye terk edilmiş durumda. Girişin ücretli yapılan park bakımsızlık yüzünden kapısına kilit vuruldu.Dönemin CHP'li Belediye Başkanı Soner Çetin, açıldığı dönemde Jurrassic Park'ın bölgede önemli bir açığı kapatacağını iddia etmişti. Gaziantep, Osmaniye, Mersin gibi illerdeki çocukların bu park için ailelerinden Adana'ya gelmek isteyeceğini söylemişti. Ancak aradan geçen sürede cazibe merkezi olmak bir tarafa park bakımsızlıktan çürüdü. Parkın içindeki tuvaletler şimdi uyuşturucu içenlerin meskeni halen geldi.Parkın çevresinde yaşayan vatandaşlar bu durumdan şikayetçi. Vatandaşlar, 'Adana'nın en güzel parkı yapıldı diye sevinmiştik. Ama maalesef şimdi park uyuşturucu içenlerden geçilmiyor. Eğer işletemeyecektiniz neden bu kadar para harcayıp bu parkı yaptınız? Milletin paraları böyle çöpe atılıyor. Yazık günah' diyerek tepkilerini dile getirdiler.