Meteoroloji Uyardı! Sağanak ve Soğuk Geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu yayımladı.Cuma gününden bu yana etkili olan mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıkların, bugünden itibaren düşmeye başlayacağı bildirildi.Yarın ve önümüzdeki günlerde ise İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.Bugün, Marmara Bölgesi parçalı ve çok bulutlu olacak.Edirne ve Kırklareli çevrelerinin, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.Yarından itibaren ise yağış hava, yurdun batı ve orta kesimlerinde etkisini artıracak.YARIN (ÇARŞAMBA) GÜNÜ YAĞIŞ BEKLENEN İLLER:İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Bilecik, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bolu, Bartın, Sinop, Samsun, Giresun, Ordu