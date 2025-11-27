  • USD: 42,35 - 42,43
Büyükçekmece’de elektrik trafosunda patlama: Elektrik kesintileri yaşandı!

Büyükçekmece'de bulunan bir elektrik trafosunda patlama meydana geldi. Patlama sonrası trafoda küçük çaplı yangın çıkarken, mahallenin bazı bölümlerinde de elektrik kesintisi oluştu.

Ekleme: 27.11.2025 - 21:49 Güncelleme: 27.11.2025 - 21:52 / Editör: Atilla Özbir
Büyükçekmece’de elektrik trafosunda patlama: Elektrik kesintileri yaşandı!Olay, Büyükçekmece Ulus Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik trafosunda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası trafoda küçük çaplı yangın çıktı.

Patlamanın etkisiyle çevrede kısa süreli panik yaşanırken, mahallenin bazı bölümlerinde elektrik kesintisi oluştu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Olayda yaralanan olmazken, elektrik firması ekipleri bölgede çalışma yaptı.

