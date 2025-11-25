iOS 27 Neler Getiriyor?

Apple, iPhone kullanıcıları için hazırladığı yazılım yol haritasında önemli bir strateji değişikliğine gidiyor. Bloomberg'den Mark Gurman'ın paylaştığı son raporlara göre, teknoloji devi bir sonraki büyük sürümü olan iOS 27 güncellemesi ile yeni ve parlak özellikler sunmak yerine, mevcut sistemin mükemmelleştirilmesine odaklanacak. Şirket, bu hamlesiyle geçmişte büyük beğeni toplayan “Snow Leopard” dönemindeki kalite odaklı yaklaşımını tekrar hayata geçirmeyi hedefliyor.Teknoloji dünyasında genellikle her yeni sürümde büyük görsel değişimler ve devrimsel özellikler beklenir. Ancak Apple, iOS 26 ile gelen köklü tasarım değişikliklerinin ardından, iOS 27'yi bir “toparlama ve iyileştirme” yılı ilan etmeye hazırlanıyor. Mühendisler, bu sürümde sisteme yeni yükler bindirmek yerine, var olan hataları temizlemeye, performansı artırmaya ve işletim sisteminin genel verimliliğini maksimize etmeye odaklanacak.Her ne kadar genel odak noktası performans olsa da, Apple'ın yapay zeka konusundaki yatırımları hız kesmeyecek. Rapora göre, bu “sade” güncellemenin en büyük istisnası Apple Intelligence olacak. Şirketin, özellikle sağlık odaklı yeni bir yapay zeka asistanı ve gelişmiş web arama özellikleri üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Yani kullanıcılar arayüzde büyük değişimler görmese de, arka planda çalışan zeka çok daha yetenekli hale gelecek.Bu stratejinin arkasında yatan temel neden, önceki sürüm olan iOS 26 ile birlikte gelen sorunlar. Kullanıcılar tarafından rapor edilen aşırı ısınma, pil ömrü şikayetleri ve klavye gecikmeleri gibi problemler, Apple'ı frene basmaya zorladı. Şirket, macOS Snow Leopard döneminde yaptığı gibi, özellikleri değil, kullanıcı deneyiminin pürüzsüzlüğünü ön planda tutarak müşteri memnuniyetini artırmayı amaçlıyor.