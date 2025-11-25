  • USD: 42,37 - 42,44
Gazze'de Yaşam Zor Şartlar Altında Sürüyor!

Gazze'de ateşkesin başlamasının ardından iki yıldır süren saldırıların bilançosu ortaya çıktı. Gazzeliler, çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ekleme: 25.11.2025 - 10:42 Güncelleme: 25.11.2025 - 10:50 / Editör: Erhan Şimşek / Kaynak: Ensonhaber
İsrail, Gazze'de süren saldırıların ardından ateşkes anlaşmasına imza atmayı kabul etti.

Gazze'de ateşkes başladı ancak masumların yaşam mücadelesi sürüyor.

Gazze'de evini kaybedenler, derme çatma çadırlarda hayatlarını sürdürüyor...

ENKAZLAR ARASINDA YAŞAM...

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik iki yıl süren saldırılarında evleri yıkılan Filistinliler, binaların enkazı arasında yaşamını sürdürüyor.

AİLELER SOĞUKLA DA MÜCADELE EDİYOR

Temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çeken Gazze kentinin Şati Kampı'ndaki aileler, aynı zamanda soğuk hava şartlarıyla mücadele ediyor.