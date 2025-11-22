Tekirdağ’da feci kaza: Yaşlı adam hayatını kaybetti...

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Atatürk Bulvarı’nda meydana gelen trafik kazasında, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 73 yaşındaki Recep B., bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Birgül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kaza, Pınar Taksi ışıklı kavşağı yakınlarında meydana geldi. A.A. yönetimindeki araç, yaya geçidinden geçmekte olan Recep Birgül'e çarptı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, ağır yaralı vatandaşı hastaneye sevk etti. Sürücü A.A'nın yapılan alkol testinin negatif çıktığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay, bölgede büyük üzüntüye yol açtı.