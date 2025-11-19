Yunanistan basınından itiraf gibi duyuru! Türkiye ile teknoloji açığını kapatma hedefi

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesi, Ukrayna ve Yunanistan'ın insansız su üstü aracı (USV) üretmek için anlaştığını yazdı.Kathimerini gazetesinin haberine göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in 16 Kasım pazar günü Atina'ya gerçekleştirdiği ziyarette, Yunanistan ve Ukrayna, insansız su üstü aracı üretmeyi öngören prensip anlaşması yaptı.Ukrayna'nın insansız hava araçları kullanımından edindiği deneyiminYunanistan için avantaj olduğu ve ilk insansız su üstü aracını 2021'de üreten Türkiye ile aralarındaki açığın kapatılmasının hedeflendiği belirtildi.Anlaşmaya göre, Ukrayna'nın halihazırda gerçekleştirdiği 15 farklı USV üretimine, Yunan firmalar da katılacak ve üretim Yunanistan'daki tersanelerde gerçekleşecek. Üretilen araçlar ise her iki ülke tarafından da kullanılacak.Üretim için Yunanistan'ın Orta Vadeli Savunma Silahlanması Programı bütçesi kullanılacak.Ayrıca ortak USV üretiminin Avrupa Güvenlik Eylem Planı'na (SAFE) dahil edilmesi öngörülüyor.Zelenskiy'nin ziyaretinin ardından Yunanistan ve Ukrayna'nın açıkladığı ortak bildiride, 'Taraflar, insansız su üstü araçlarının geliştirilmesi ve konuşlandırılması, insansız deniz sistemlerine ilişkin ortak tatbikat ve eğitimler ile deniz tehditleri alanlarında bilgi paylaşımı dahil olacak şekilde deniz alanlarında güvenliğe ilişkin savunma işbirliğini derinleştirmeye karar verdi.' ifadesi yer almıştı.