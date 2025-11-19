Rüşvet Paraları Londra'ya Taşındı!

Ekrem İmamoğlu suç örgütüne yönelik hazırlanan 3 bin 809 sayfalık iddianamede, 161 milyar liralık vurgunun "özel jetlerle" yurt dışına nasıl kaçırıldığı itirafçı beyanlarıyla detaylandırıldı. İtirafçılar, firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu'nun İBB üst düzey yöneticileriyle birlikte gerçekleştirdiği her uçuşta milyonlarca doları Londra, Viyana ve İspanya'ya taşıdığını anlattı. İfadelerde, yurt dışına çıkarılan bu devasa servetin yarısının Ekrem İmamoğlu'na ait olduğu ve operasyon endişesiyle para transferinin hızlandığı öne sürüldü.



İtirafçı olan Ertan Yıldız da, 'İbrahim Bülbüllü, Fatih Keleş, Arif Gürkan Alpay ve Murat Gülibrahimoğlu'nun özel jetle birçok yurtdışı seyahati olduğu yapılacak araştırmalar neticesinde de görülecektir. 2024 yılının sonlarında operasyon iddiaları çıkmaya başlanınca Murat Gülibrahimoğlu'nun elde ettikleri paraları kendi uhdesine geçirerek kaçacağı endişesiyle bu şahıstan paralar istedi.







Adem Soytekin



Gülibrahimoğlu'nun paraların büyük bir kısmını vermediğini duydum. Zaten 2025 yılı Mart ayı gibi de kendisi yurtdışına kaçtı. Londra da ciddi bir parası olduğunu, bu paraların da yarısının Ekrem İmamoğlu'nun olduğunu tahmin ediyorum' dedi.







Sarp Yalçınkaya



Para taşıma konusunda ifade veren bir diğer isim ise Adem Soytekin'di. Soytekin, 'Ekrem İmamoğlu ve Ertan Yıldız'ın paralarının bir kısmı Viyana'da resmileştirilmişti. Ekrem İmamoğlu'nun parasının büyük bir kısmı ise Gülibrahimoğlu isimli şahıstadır. Bu paraların bir kısmını Londra'ya bir kısmını ise İspanya'ya kaçırmıştır' dedi.







Murat Gülibrahimoğlu







Ertan Yıldız









İtirafçı olan Ertan Yıldız da, 'İbrahim Bülbüllü, Fatih Keleş, Arif Gürkan Alpay ve Murat Gülibrahimoğlu'nun özel jetle birçok yurtdışı seyahati olduğu yapılacak araştırmalar neticesinde de görülecektir. 2024 yılının sonlarında operasyon iddiaları çıkmaya başlanınca Murat Gülibrahimoğlu'nun elde ettikleri paraları kendi uhdesine geçirerek kaçacağı endişesiyle bu şahıstan paralar istedi.Gülibrahimoğlu'nun paraların büyük bir kısmını vermediğini duydum. Zaten 2025 yılı Mart ayı gibi de kendisi yurtdışına kaçtı. Londra da ciddi bir parası olduğunu, bu paraların da yarısının Ekrem İmamoğlu'nun olduğunu tahmin ediyorum' dedi.Para taşıma konusunda ifade veren bir diğer isim ise Adem Soytekin'di. Soytekin, 'Ekrem İmamoğlu ve Ertan Yıldız'ın paralarının bir kısmı Viyana'da resmileştirilmişti. Ekrem İmamoğlu'nun parasının büyük bir kısmı ise Gülibrahimoğlu isimli şahıstadır. Bu paraların bir kısmını Londra'ya bir kısmını ise İspanya'ya kaçırmıştır' dedi.

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne yönelik 105'i tutuklu 402 şüpheli hakkında hazırlanan 3 bin 809 sayfalık iddianamenin yeni ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor. 161 milyar liralık kamu zararı oluşturan örgütle ilgili hazırlanan iddianamede, itirafçı olarak ifade veren işadamı Sarp Yalçınkaya'nın, İBB iştiraklerinden sorumlu Ertan Yıldız ve İmamoğlu'nun kasası Adem Soytekin'in özej jetle rüşvet paralarını kaçırdığına dair beyanları yer aldı.Yalçınkaya, 80 milyar liralık kamu zararına imza atılan hafriyat vurgununda kilit rol oynayan firari Murat Gülibrahimoğlu'nun 2020 yılına kadar batık durumda olduğunu, 2022 yılından sonra ise çok hızlı bir şekilde zenginleştiğini anlattı.Gülibrahimoğlu'nun özel jetiyle 2022'de İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ve İBB reklam ihalelerini alan işadamı Hüseyin Köksal ile birlikte Londra'ya çıktığını belirten Yalçınkaya, 'Murat'ın yurtdışına götürdüğü paralar; hafriyat, reklam ve inşaat işlerinden gelen paralardır. Murat, özel jeti ile yurtdışına çıktığında genellikle yanında İBB'nin üst düzey yöneticileri olurdu' dedi.Sarp Yalçınkaya, Gülibrahimoğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun sürekli iş yaptığı ve İBB'ye ait ihaleleri verdiği kişilerle, paraların da genellikle Londra'ya götürüldüğünü söylediğini aktardı.