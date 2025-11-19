Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Böcek Ailesi' mesajı! 'Kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak'

İstanbul Fatih'te yaşanan zehirlenme olayında, Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile çocukları 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal hayatını kaybetmişti.Böcek Ailesi'ni hayattan koparan olaya ilişkin soruşturma çok yönlü olarak sürerken Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan bir açıklama gelmişti.Son olarak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada, Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen dört kişilik Böcek Ailesi'nin yaşamını yitirdiği olay ve Kocaeli Dilovası'nda kozmetik fabrikasında çıkan 7 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciası ile ilgili açıklamalarda bulundu.Her iki olayla ilgili soruşturmaların büyük bir hassasiyetle sürdürüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:8 Kasım'da Kocaeli Dilovası'nda meydana gelen yangın felaketinde vefat eden 7 emekçi kardeşime Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır diliyorum.İstanbul'da, ikisi çocuk 4 gurbetçimizin vefatıyla ilgili soruşturma da büyük bir hassasiyetle yürütülmektedir.11 canımızı yitirdiğimiz her iki olayda hatası, kusuru ya da kastı olan kim varsa bunlar tek tek tespit edilecek ve kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak.12 Kasım'da gece saatlerinde İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan bir otelde tatil için Almanya'dan İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile çocukları 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal, gece saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.Olayda anne Çiğdem Böcek ve 2 çocuğu hayatını kaybetti.Baba Servet Böcek ise geçtiğimiz günlerde hastanedeki tedavisi sürerken hayatını kaybetti.Böcek Ailesi'nin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltına alındı, 4 şüpheli tutuklandı.