Bankacılıkta Yeni Dönem! Biyometrik Kimlik Zorunluluğu...

Dijital dolandırıcılıkla mücadele kapsamında hükümet, banka hesaplarının ele geçirilmesini önlemeye yönelik yeni bir adım atıyor. Elektronik ödeme sistemlerinde artan sahtecilik olaylarına karşı, 'biyometrik kimlik doğrulama' dönemi başlatılıyor.Yüz, parmak izi, ses ve göz tanıma gibi bireylere özgü biyometrik veriler, artık kredi kartı ve dijital ödemelerde kimlik doğrulama aracı olarak kullanılabilecek.Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Kanunu'nda yapılacak değişiklikle bankalar, müşterilerinin kimliklerine biyometrik verileri entegre edebilecek. Bu sayede kullanıcılar, ödeme işlemlerini hem daha hızlı hem de güvenli biçimde tamamlayabilecek.Özellikle 65 yaş üstü bireyler için ses tanıma sistemi öne çıkacak. Bu yöntem, akıllı telefon kullanmayan yaşlıları hedef alan dolandırıcılığın önlenmesinde önemli rol oynayacak.Yeni düzenlemenin, 11'inci Yargı Paketi kapsamında Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.